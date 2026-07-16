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إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026

منوعات

2026-07-16 | 06:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026
111 شوهد

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس اليوم عن نتائج أرباحها الأولية للربع الثاني من عام 2026، مسجلةً إيرادات مجمعة بلغت 23.83 تريليون وون كوري، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 1.58 تريليون وون كوري.

سجلت كل من الإيرادات والأرباح التشغيلية أعلى مستوياتها للربع الثاني في تاريخ الشركة. ففي النصف الأول من عام 2026، حققت إل جي إيرادات مجمعة بلغت 47.56 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية قدرها 3.25 تريليون وون كوري، وهي أرقام تمثل أعلى النتائج المسجلة للنصف الأول في تاريخ الشركة؛ كما تجاوزت الأرباح التشغيلية للنصف الأول إجمالي الأرباح التشغيلية للشركة عن عام 2025 بأكمله.

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بفضل توسع مبيعات الأنشطة التجارية الرئيسية للشركة - بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز - مستفيدةً من مكانتها المتميزة في السوق. وقد ساهم الطلب الموسمي في تحقيق مبيعات عالمية قوية لأجهزة تكييف الهواء، في حين عزز النمو المستمر في قطاع حلول المركبات الأداء العام للشركة، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي الكلي والجيوسياسي.


تجاوزت الأرباح التشغيلية توقعات السوق بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت قيمتها مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم نمو الإيرادات، إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة ذات هوامش الربح المرتفعة —بما في ذلك منصة "webOS" وخدمات الاشتراك والمبيعات عبر الإنترنت— في تحسين هيكل أرباح الشركة. كما عكس هذا التحسن الجهود المبذولة على مستوى الشركة لتعزيز كفاءة التكلفة، والنهج الاستباقي في الإدارة استجابةً لبيئة الأعمال التي تتسم بعدم اليقين.

كما سجّلت شركة إل جي أيضاً مكسباً لمرة واحدة يتعلق باسترداد مؤكَّد لرسوم جمركية أمريكية كانت قد سُدِّدت سابقاً على الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وحتى عند استبعاد هذا المكسب غير المتكرر، ظلَّ الربح التشغيلي للربع الثاني يُسجِّل نمواً كبيراً مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

قطاع Home Appliance
سيواصل قطاع الأجهزة المنزلية لدى شركة إل جي تعزيز مكانته الريادية من خلال استراتيجية مزدوجة المسار تستهدف كلاً من فئة المنتجات الفاخرة وفئة المنتجات ذات حجم المبيعات الكبير. كما تعمل إل جي على توسيع نطاق أعمالها الموجهة للشركات (B2B)، بما في ذلك حلول الغسيل التجارية والأجهزة المنزلية المدمجة. وفي الوقت نفسه، سيعمل قطاع حلول المكونات لدى الشركة على تسريع وتيرة النمو بشكل أكبر عبر توسيع محفظة منتجاته في قطاعات رئيسية، لتشمل -إلى جانب الضواغط والمحركات- المشغلات الآلية (actuators) المستخدمة في الروبوتات.

قطاع Media Entertainment
واصل هذا القطاع في شركة إل جي تحسين أدائه على أساس سنوي، مدفوعاً بطرح منتجات تلفزيونية جديدة وفائقة الجودة، بما في ذلك أجهزة LG OLED evo وتلفزيونات Micro RGB. كما تواصل الشركة تعزيز ركائزها الهيكلية من خلال جهود مستمرة تهدف إلى تحسين التنافسية من حيث التكلفة، والحفاظ على إدارة سليمة للمخزون، ورفع كفاءة الإنفاق التنافسي.

قطاع Vehicle Solution
واصل قطاع حلول المركبات في شركة إل جي نموه المستقر بفضل محفظة قوية من الطلبيات المتراكمة والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية. وقد حقق القطاع نمواً في الإيرادات وربحيةً ملموسةً من خلال الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد على أنظمة المعلومات والترفيه المتطورة، مما عزز مكانته كمحرك رئيسي للنمو في مجال الأعمال الموجهة للشركات (B2B). وستواصل إل جي تعزيز هيكل التكلفة في مختلف عملياتها والحفاظ على مسار النمو المربح خلال النصف الثاني من العام.

قطاع Eco Solution
شهد قطاع أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء (HVAC) لدى شركة إل جي نمواً في المبيعات مدفوعاً بطلب قوي في الأسواق الخارجية - بما في ذلك أوروبا - في ظل موجات حر قياسية. وتعمل الشركة بنشاط على تلبية الطلب المتزايد على المضخات الحرارية وحلول التكييف الموحدة، مع مواصلة الاستثمار في تقنيات تبريد مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي لاغتنام فرص النمو المستقبلية.

هذه الأرقام هي أرباح موحدة مبدئية تستند إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (K-IFRS)، وهي مُقدمة للمستثمرين للاطلاع عليها قبل إعلان نتائج أرباح شركة إل جي إلكترونيكس النهائية، بما في ذلك صافي الربح. سيتم الإعلان رسمياً عن تفاصيل كل شركة في وقت لاحق من هذا الشهر.

تُعد إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل بها أكثر من 75,000 موظف حول العالم. حققت شركات إل جي الأربع - حلول الأجهزة المنزلية، وحلول الترفيه الإعلامي، وحلول المركبات، والحلول البيئية - مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 88 تريليون وون كوري في عام 2024. إل جي شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءًا من أجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وحلول تكييف الهواء، والشاشات، ومكونات وحلول السيارات، وتُعد علامتاها التجاريتان المتميزتان LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتان من الأسماء المعروفة عالميًا. تفضل بزيارة www.LGnewsroom.com للاطلاع على آخر الأخبار.
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