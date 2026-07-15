تجربة غريبة لتخفيف حرارة المنازل تثير الجدل

وقال الدكتور بن روبرتس، المحاضر في مجال المباني الصحية بجامعة لوبورو، إن طبقة الزبادي تعمل على عكس جزء من أشعة الشمس وتقليل كمية الحرارة الداخلة إلى المنزل، مبيناً أن التجارب سجلت انخفاضاً وصل إلى 3.5 درجات مئوية في الأيام المشمسة، بينما بلغ المتوسط نحو 0.6 درجة.وأثارت الفكرة جدلاً واسعاً بسبب غرابتها، إذ أعرب بعض المستخدمين عن مخاوف تتعلق بالرائحة والحشرات، فيما أكد روبرتس أن الزبادي يجف بسرعة ولا يسبب روائح مزعجة، مشيراً إلى أن استخدام ورق القصدير على النوافذ يعد بديلاً أكثر فاعلية وقد يساعد على خفض الحرارة بما يصل إلى 6 درجات مئوية.