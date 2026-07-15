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تجربة غريبة لتخفيف حرارة المنازل تثير الجدل
منوعات
2026-07-15 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
كشف خبير بريطاني عن طريقة غير تقليدية للمساعدة في خفض حرارة المنازل خلال موجات الحر، تقوم على وضع طبقة من الزبادي على النوافذ من الخارج، مشيراً إلى أن التجارب أظهرت إمكانية تقليل درجات الحرارة داخل المنزل في ظروف معينة.
وقال الدكتور بن روبرتس، المحاضر في مجال المباني الصحية بجامعة لوبورو، إن طبقة الزبادي تعمل على عكس جزء من أشعة الشمس وتقليل كمية الحرارة الداخلة إلى المنزل، مبيناً أن التجارب سجلت انخفاضاً وصل إلى 3.5 درجات مئوية في الأيام المشمسة، بينما بلغ المتوسط نحو 0.6 درجة.
وأثارت الفكرة جدلاً واسعاً بسبب غرابتها، إذ أعرب بعض المستخدمين عن مخاوف تتعلق بالرائحة والحشرات، فيما أكد روبرتس أن الزبادي يجف بسرعة ولا يسبب روائح مزعجة، مشيراً إلى أن استخدام ورق القصدير على النوافذ يعد بديلاً أكثر فاعلية وقد يساعد على خفض الحرارة بما يصل إلى 6 درجات مئوية.
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