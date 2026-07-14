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ما علاقة الصلع المبكر بالاصابة بسرطان البروستات.. دراسة تجيب
منوعات
2026-07-14 | 14:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
يعتبر الصلع المبكر مصدر قلق للكثير من الرجال، لكن دراسة علمية حديثة كشفت أن فقدان الشعر في سن مبكر قد يكون له جانب إيجابي غير متوقع.
فقد وجد الباحثون أن "الرجال الذين بدأوا بالصلع في سن الثلاثين أو قبل ذل
ك كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات".
وخلال الدراسة، "حلل باحثون بيانات رجال تتراوح أعمارهم بين 35 و76 عاما، ووجدوا أن الذين بدأوا يفقدون شعرهم بحلول سن الثلاثين كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 29%، أما الذين بدأ الصلع لديهم في سن أبكر، فكانت نسبة انخفاض الخطر لديهم 45%، سواء للأنواع العدوانية أو الأقل عدوانية من المرض".
ويعتقد الباحثون أن "هناك متغيرا جينيا في جين مستقبل الهرمون الذكري قد يؤثر على كلتا الحالتين. فأحد أسباب الصلع هو زيادة هرمون "ثنائي هيدروتستوستيرون" الذي يمنع بصيلات الشعر من امتصاص الغذاء، ما يؤدي إلى تقلصها وتساقط الشعر. وهذا الهرمون نفسه، بالإضافة إلى التستوستيرون، يلعب دورا في تغذية الخلايا السرطانية في البروستات".
من جانبه، قال المسؤول عن الدراسة جوناثان رايت إن "الأبحاث السابقة ركزت على الرجال فوق 55 عاما، لكن دراستهم أخذت في الاعتبار الفترة الطويلة بين ظهور الخلايا السرطانية والتشخيص، ما يجعل الصلع المبكر مؤشرا أكثر دقة".
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