حيل خفية في "كاربلاي".. ستغير طريقة استخدام آيفون داخل السيارة

ويمكن تحويل شاشة السيارة إلى مركز ذكي متكامل مرتبط بـ"الآيفون"، من خلال ضبط التطبيقات، تفعيل سيري، واختيار الإعدادات المناسبة.ترتيب التطبيقاتومن أبرز الميزات التي قد لا يعرفها كثير من المستخدمين إمكانية إعادة ترتيب تطبيقات "كاربلاي" أو إخفاء التطبيقات غير الضرورية.وبدلًا من ترك الشاشة مزدحمة بالأيقونات، يمكن اختيار التطبيقات الأكثر استخدامًا فقط ووضعها في أماكن مناسبة لتسهيل الوصول إليها أثناء القيادة.ولإجراء التعديلات، يمكن الدخول إلى إعدادات هاتف "آيفون"، ثم اختيار "General"، وبعدها "CarPlay"، وتحديد السيارة المتصلة، ثم تعديل ترتيب التطبيقات أو إزالة التطبيقات التي لا يحتاجها المستخدم.التحكم دون لمس الشاشةويُعد المساعد الصوتي "سيري" من أهم أدوات "كاربلاي"، إذ يسمح للسائق بإجراء المكالمات، إرسال الرسائل، تشغيل الموسيقى، أو الحصول على الاتجاهات دون الحاجة إلى لمس الشاشة، ما يساعد على تقليل تشتيت الانتباه أثناء القيادة.ومع التطورات الجديدة في أنظمة "iOS"، حصل "سيري" داخل "كاربلاي" على تحسينات تهدف إلى جعل التفاعل الصوتي أكثر ذكاءً وفهمًا للسياق.الوضع الليلي أو التلقائيويوفر "كاربلاي" إمكانية تغيير مظهر الواجهة بين الوضع الفاتح والداكن أو اختيار الوضع التلقائي الذي يتغير حسب ظروف الإضاءة ووقت اليوم.ويعتبر الوضع الداكن خيارًا مفضلًا للكثير من السائقين أثناء القيادة ليلًا لأنه يقلل سطوع الشاشة ويحسن الرؤية.معلومات مباشرةوتتكامل تطبيقات الملاحة مثل خرائط أبل مع "كاربلاي" لتوفير تعليمات القيادة على شاشة السيارة، مع إمكانية استخدام الأوامر الصوتية للحصول على مسارات جديدة أو البحث عن أماكن قريبة.كما أصبحت بعض الإصدارات الحديثة تدعم عرض معلومات مباشرة مثل تحديثات الرحلات والتنبيهات على الشاشة، ما يوفر للسائق معلومات مهمة دون الحاجة إلى فتح الهاتف.سلكي ولاسلكيويعتمد الاختيار بين الاتصال السلكي واللاسلكي على نوع السيارة وطريقة الاستخدام، ويوفر "كاربلاي" السلكي عادة اتصالًا أكثر استقرارًا واستجابة أسرع، بينما يمنح الاتصال اللاسلكي راحة أكبر لأنه يعمل بمجرد دخول السيارة دون الحاجة إلى توصيل الكابل.ويفضل بعض المستخدمين الاتصال اللاسلكي للرحلات القصيرة، بينما يختارون الاتصال السلكي في الرحلات الطويلة لضمان الأداء المستقر.الخلفيات والمظهرويمكن للمستخدمين تغيير خلفية "كاربلاي" واختيار التصميم المناسب من الخيارات التي توفرها "أبل"، كما يمكن تعديل بعض عناصر الواجهة للحصول على تجربة أكثر شخصية.ورغم أن خيارات التخصيص ليست واسعة مثل "الآيفون"، فإنها تمنح الشاشة مظهرًا مختلفًا وأكثر تناسقًا مع ذوق المستخدم.ميزات جديدة قادمةوتستعد "أبل" لتوسيع قدرات "كاربلاي" مع تحديثات "iOS" الجديدة، حيث تشمل التحسينات دعم تجارب ترفيهية جديدة، وتطويرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات في طريقة عرض المعلومات داخل السيارة، كما تعمل الشركة على جعل "كاربلاي" أكثر تكاملًا مع أنظمة السيارات الحديثة.