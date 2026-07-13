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تحذيرات من شرب "دايت كولا"
منوعات
2026-07-13 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
حذر صيدلي من التأثيرات التي قد يُحدثها شرب "دايت كولا" في الجسم خلال ساعة واحدة، موضحا أن الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية الدايت قد يرتبط بعدد من المخاطر الصحية.
ويشير إلى أن بعض هذه التأثيرات قد تبدأ بالظهور خلال دقائق من تناول المشروب، بينما قد تظهر آثار أخرى على المدى الطويل، مثل زيادة الوزن واضطرابات صحة الأمعاء ومشكلات القلب والكلى والعظام، وفقا لما توصلت إليه دراسات مختلفة، وإن كانت بعض نتائجها لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.
ويتركز جزء من الجدل حول هذه المشروبات على مادة الأسبارتام، وهي إحدى المحليات الصناعية المستخدمة في "دايت
كولا
".
وكانت
منظمة الصحة
العالمية قد صنفتها على أنها "مادة مسرطنة محتملة للبشر"، مع تأكيد أن هذا التصنيف يستند إلى أدلة محدودة، ولا يعني أن استهلاكها ضمن الحدود الموصى بها يشكل خطرا مؤكدا.
وأعادت صحيفة "ميرور" نشر الرسوم البيانية التي أعدها الصيدلي البريطاني نيراج نايك، المعروف باسم "الصيدلي
المتمرد
"، والتي توضح ما يعتقد أنها التأثيرات التي يمر بها الجسم خلال الساعة الأولى بعد شرب "دايت كولا".
بعد 10 دقائق
ويقول نايك إن حمض الفوسفوريك الموجود في المشروب يبدأ بمهاجمة مينا الأسنان، في حين قد تؤثر المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام، في مستقبلات التذوق، ما يجعل الجسم يتعامل مع المشروب كما لو أنه يحتوي على السكر.
وبحسب نايك، قد يدخل الجسم في ما يسميه "وضع تخزين الدهون"، موضحا أن المشروبات الغازية الدايت قد تحفز إفراز الإنسولين بطريقة مشابهة للمشروبات الغازية العادية، وهو ما قد يشجع الجسم على تخزين الدهون.
واستند في ذلك إلى نتائج دراسة "صحة الممرضات"، التي ربطت بين الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسات تثبت وجود ارتباط، وليس علاقة سببية مباشرة.
بعد 40 دقيقة
ويرى نايك أن مزيج الكافيين والأسبارتام قد يمنح شعورا مؤقتا بالانتعاش أو
النشوة
، محذرا من أن تكرار استهلاك هذا المزيج قد يزيد الرغبة في تناوله باستمرار.
كما أشار إلى أن هذا المزيج قد يؤدي إلى تحفيز الخلايا العصبية بصورة مفرطة لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يرهق الدماغ عند الإفراط في الاستهلاك.
بعد 60 دقيقة
وبعد مرور ساعة، يقول نايك إن الشخص قد يشعر بجوع وعطش أكبر من السابق، ما قد يدفعه إلى تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون أو شرب المزيد من المشروبات الغازية، لتتكرر هذه
الحلقة
.
ويحذر أيضا من أن "دايت كولا" لا يوفر قيمة غذائية تذكر، وقد يحل محل مشروبات أكثر فائدة، مضيفا أن الإفراط في تناوله قد يساهم في زيادة الشعور بالعطش، وهو ما قد يؤثر في التركيز والطاقة إذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل.
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