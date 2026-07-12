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في موجات الحر.. هل يُضر كبت عرق الجسم بالصحة؟

منوعات

2026-07-12 | 12:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في موجات الحر.. هل يُضر كبت عرق الجسم بالصحة؟
28 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يستخدم نحو 5 مليارات شخص حول العالم مزيلات العرق يومياً، معتبرين أن التحكم في رائحة الجسم وتعديلها ضرورة اجتماعية ملحة، ولا يقتصر هذا الأمر على منطقة الإبطين فحسب، بل يمتد أحياناً ليشمل كامل الجسد.

ومع أن الاستخدام المنتظم لهذه المستحضرات لا يسبب ضرراً في الغالب، إلا أن السؤال يظل مطروحاً: هل يؤثر كبت التعرق على وظائف الجسم الحيوية؟
في الواقع، يمثل التعرق لتبريد الجسم ميزة حيوية استثنائية للبشر؛ إذ يمكن للشخص المدرب إفراز ما يقرب من 4 لترات من العرق في الساعة، مما يحافظ على كفاءة الجسم في درجات حرارة قد تطغى على معظم الكائنات الأخرى.
وإلى جانب التبريد، للتعرق بُعد اجتماعي، فالكيمياء المحيطة بجسدك تجعلك مميزاً لدى أحبائك، وهي ناتجة عن مركبات تسري في الدم، وإفرازات الغدد الدهنية، والنظام الميكروبي الفريد على الجلد.
ومن الناحية الطبية، هناك فارق جوهري بين مضادات التعرق (Antiperspirants) ومزيلات الرائحة (Deodorants)؛ إذ تعمل مضادات التعرق على سد قنوات العرق مادياً باستخدام مُركبات قائمة على الألومنيوم تشكل سدادات هلامية مؤقتة.
وبسبب تغييرها لوظيفة الجسم، تصنفها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كأدوية تباع بدون وصفة. في المقابل، تستهدف مزيلات الرائحة العرق بعد خروجه بالفعل، مستخدمة العطور أو الأحماض لتقليل البكتيريا المسببة للرائحة، وتُصنف كمستحضرات تجميل.
وتشير الدراسات المكثفة إلى خطأ الادعاءات الشائعة بأن الألومنيوم يسبب سرطان الثدي أو مرض ألزهايمر، حيث تم نفيها علمياً بشكل مستمر.
أما عن تأثير منع عرق الإبطين على تبريد الجسم، فهو غير مؤثر إطلاقاً؛ فالغدد العرقية المسؤولة عن التبريد تنتشر في جميع أنحاء الجسد، بينما تنتج غدد الإبطين والمنطقة الإربية سائلاً سميكاً تتغذى عليه البكتيريا وتسبب الرائحة. لذا؛ فإن منع التعرق في مساحة صغيرة لا يضر بقدرة الجسم العامة على تنظيم حرارته.
وأخيراً، يرى الخبراء أن استخدام مزيلات عرق كامل الجسم قد لا يكون ضرورياً؛ لأن العرق النظيف في مناطق مثل الساقين أو الساعدين لا تجد فيه البكتيريا بيئة خصبة للنمو، ما لم يكن هناك تأثير مؤقت لأطعمة وأدوية معينة أو حالات طبية خاصة.
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