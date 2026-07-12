في موجات الحر.. هل يُضر كبت عرق الجسم بالصحة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
03:15 PM
الى
04:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الفيفا يعلن أفضل هدف في دور الـ16 من كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569845-639194717605798856.jpg
في موجات الحر.. هل يُضر كبت عرق الجسم بالصحة؟
منوعات
2026-07-12 | 12:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
28 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يستخدم نحو 5 مليارات شخص حول العالم مزيلات العرق يومياً، معتبرين أن التحكم في رائحة الجسم وتعديلها ضرورة اجتماعية ملحة، ولا يقتصر هذا الأمر على منطقة الإبطين فحسب، بل يمتد أحياناً ليشمل كامل الجسد.
ومع أن الاستخدام المنتظم لهذه المستحضرات لا يسبب ضرراً في الغالب، إلا أن السؤال يظل مطروحاً: هل يؤثر كبت التعرق على وظائف الجسم الحيوية؟
في الواقع، يمثل التعرق لتبريد الجسم ميزة حيوية استثنائية للبشر؛ إذ يمكن للشخص المدرب إفراز ما يقرب من 4 لترات من العرق في الساعة، مما يحافظ على كفاءة الجسم في درجات حرارة قد تطغى على معظم الكائنات الأخرى.
وإلى جانب التبريد، للتعرق بُعد اجتماعي، فالكيمياء المحيطة بجسدك تجعلك مميزاً لدى أحبائك، وهي ناتجة عن مركبات تسري في الدم، وإفرازات الغدد الدهنية، والنظام الميكروبي الفريد على الجلد.
ومن الناحية الطبية، هناك فارق جوهري بين مضادات التعرق (Antiperspirants) ومزيلات الرائحة (Deodorants)؛ إذ تعمل مضادات التعرق على سد قنوات العرق مادياً باستخدام مُركبات قائمة على الألومنيوم تشكل سدادات هلامية مؤقتة.
وبسبب تغييرها لوظيفة الجسم، تصنفها
إدارة الغذاء والدواء
الأمريكية (FDA) كأدوية تباع بدون وصفة. في المقابل، تستهدف مزيلات الرائحة العرق بعد خروجه بالفعل، مستخدمة العطور أو الأحماض لتقليل البكتيريا المسببة للرائحة، وتُصنف كمستحضرات تجميل.
وتشير الدراسات المكثفة إلى خطأ الادعاءات الشائعة بأن الألومنيوم يسبب سرطان الثدي أو مرض ألزهايمر، حيث تم نفيها علمياً بشكل مستمر.
أما عن تأثير منع عرق الإبطين على تبريد الجسم، فهو غير مؤثر إطلاقاً؛ فالغدد العرقية المسؤولة عن التبريد تنتشر في جميع أنحاء الجسد، بينما تنتج غدد الإبطين والمنطقة الإربية سائلاً سميكاً تتغذى عليه البكتيريا وتسبب الرائحة. لذا؛ فإن منع التعرق في مساحة صغيرة لا يضر بقدرة الجسم العامة على تنظيم حرارته.
وأخيراً، يرى الخبراء أن استخدام مزيلات عرق كامل الجسم قد لا يكون ضرورياً؛ لأن العرق النظيف في مناطق مثل الساقين أو الساعدين لا تجد فيه البكتيريا بيئة خصبة للنمو، ما لم يكن هناك تأثير مؤقت لأطعمة وأدوية معينة أو حالات طبية خاصة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر
11:54 | 2026-07-09
موجات الحر تثير المخاوف على سلامة اللاعبين والجماهير بمونديال 2026
14:10 | 2026-07-03
نصائح بسيطة للنوم خلال موجات الحر
13:01 | 2026-05-29
نمط حياة شائع يضر بالصحة أكثر من التدخين.. هل تعرفه؟
09:45 | 2026-06-23
مزيل
عرق
إدارة الغذاء والدواء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الساعدي
الصحة
كيميا
ميكا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
دوليات
52.28%
05:26 | 2026-07-12
بعد الجدل الواسع.. الكشف عن هوية "الرجل المقنّع" في جنازة السيد الخامنئي
05:26 | 2026-07-12
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
كأس العالم 2026
20.43%
13:35 | 2026-07-11
بينها عربي.. ترتيب المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي الجديد
13:35 | 2026-07-11
الدولار يواصل الانخفاض.. اسعار جديدة في السوق العراقية
اقتصاد
15.76%
03:54 | 2026-07-11
الدولار يواصل الانخفاض.. اسعار جديدة في السوق العراقية
03:54 | 2026-07-11
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
محليات
11.53%
03:26 | 2026-07-12
قطع طريق رئيسي في بغداد بعد انهياره
03:26 | 2026-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-11
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
بالتفاصيل.. الفيروسات الأكثر تهديدا للبشر
14:22 | 2026-07-11
بينها البابونج.. هذه المشروبات الطبيعية قد تعزز النوم وتقلل الأرق
09:53 | 2026-07-11
واتساب يتجاوز حاجز اللغة ويطرح ميزة جديدة
05:00 | 2026-07-11
الحسناء الروسية.. شبيهة هالاند تحقق 100 مليون مشاهدة
04:22 | 2026-07-11
القمر الجديد يشعل أبواب الحظ... وهذه الأبراج على موعد مع الانفراجات الكبرى
01:00 | 2026-07-11
دراسة حديثة تكشف سبباً غير متوقع لظهور الشيب
10:32 | 2026-07-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.