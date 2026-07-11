واتساب يتجاوز حاجز اللغة ويطرح ميزة جديدة

وتتيح الميزة، فهم المحادثات بلغات مختلفة دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، مع الحفاظ على خصوصية الرسائل بفضل معالجة الترجمة على الجهاز نفسه.تسهيل التواصلوأوضح " " أن ميزة ترجمة الرسائل صُممت لتسهيل التواصل بين المستخدمين الذين يتحدثون لغات مختلفة، حيث يمكن ترجمة الرسائل الفردية أو رسائل المجموعات والقنوات مباشرة من داخل المحادثة، دون الحاجة إلى نسخ النص ولصقه في تطبيقات الترجمة.ويمكن للمستخدم تفعيل الميزة عبر الضغط مطولاً على الرسالة المراد ترجمتها، ثم اختيار خيار ترجمة، وبعدها تحديد اللغة المطلوبة. وفي أول استخدام، سيطلب التطبيق تنزيل حزمة اللغة المناسبة ليتمكن من إجراء الترجمات لاحقاً دون اتصال دائم بالإنترنت.حماية الخصوصيةوأكد "واتساب" أن أبرز مزايا هذه الخاصية هي أنها تعمل محلياً على الهاتف، إذ تتم معالجة الترجمة داخل الجهاز نفسه، ما يعني أن محتوى الرسائل لا يُرسل إلى خوادم واتساب أو ميتا أثناء عملية الترجمة.وتأتي هذه الآلية انسجاماً مع سياسة التشفير التام بين الطرفين "End-to-End Encryption"، بحيث تبقى الرسائل الخاصة محمية حتى عند استخدام ميزة الترجمة، وهو ما يعزز مستوى الخصوصية للمستخدمين.ترجمة تلقائيةولا تقتصر الميزة على ترجمة رسالة واحدة فقط، إذ يتيح واتساب، على بعض الأجهزة، خيار تفعيل الترجمة التلقائية لمحادثة كاملة، بحيث تُترجم الرسائل الجديدة الواردة بشكل تلقائي بعد اختيار اللغة المناسبة.ويستطيع المستخدم أيضاً إيقاف الترجمة التلقائية في أي وقت من إعدادات المحادثة إذا لم يعد بحاجة إليها، ما يمنحه مرونة أكبر في التحكم بطريقة عرض الرسائل.وصول تدريجيوأشار "واتساب" إلى أن ميزة ترجمة الرسائل تُطرح بشكل تدريجي، ولذلك قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين أو على جميع الأجهزة في الوقت الحالي. في هذا السياق ننصح المستخدمين بالحفاظ على تحديث التطبيق إلى آخر إصدار لضمان الحصول على الميزات الجديدة فور توفرها.وأوضح "واتساب" أن قائمة اللغات المدعومة ستتوسع تدريجياً مع استمرار تطوير الميزة، بهدف تسهيل التواصل بين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.تقليل حواجز اللغةوتمثل ميزة ترجمة الرسائل إضافة عملية لمستخدمي واتساب، خاصة لمن يتواصلون مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة أو يتابعون قنوات ومجموعات دولية.ومن خلال دمج الترجمة داخل التطبيق مع الحفاظ على الخصوصية، يسعى واتساب إلى جعل المحادثات أكثر سهولة وسلاسة دون التضحية بأمان البيانات أو الحاجة إلى أدوات خارجية.