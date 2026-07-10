دراسة حديثة تكشف سبباً غير متوقع لظهور الشيب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
01:40 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
القضاء الأعلى يوضح بالتفاصيل قضية نور زهير وإمكانية شموله بالعفو العام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569654-639192908570872085.jpg
دراسة حديثة تكشف سبباً غير متوقع لظهور الشيب
منوعات
2026-07-10 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية بيولوجية جديدة قد تفسر ظهور الشعر الأبيض، في اكتشاف يفتح الباب أمام تطوير علاجات مستقبلية تستهدف السبب المباشر للشيب، بدلًا من الاكتفاء بإخفائه باستخدام الصبغات.
وأوضحت الدراسة، أن المشكلة لا تكمن في اختفاء الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الشعر، كما كان يُعتقد سابقًا، وإنما في فقدان هذه الخلايا قدرتها على الحركة داخل بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى توقف إنتاج الميلانين المسؤول عن اللون الطبيعي للشعر.
وبحسب الباحثين، يعتمد لون الشعر على الخلايا الجذعية الصبغية، التي تنتقل داخل بصيلة الشعر قبل أن تتحول إلى خلايا منتجة للميلانين. ومع التقدم في العمر، قد تنحصر هذه الخلايا داخل منطقة تُعرف باسم "النتوء"، فتفقد قدرتها على الاستجابة للإشارات البيولوجية، وعلى رأسها إشارات بروتين WNT، وهو ما يؤدي إلى نمو الشعر باللون الأبيض أو
الرمادي
.
وأشار فريق البحث إلى أن استعادة حركة هذه الخلايا أو إعادة تنشيطها قد تمثل مستقبلًا وسيلة لإعادة إنتاج الميلانين واسترجاع اللون الطبيعي للشعر، إلا أنهم شددوا على أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية، إذ استندت إلى تجارب أُجريت على الفئران ولم تثبت فعاليتها أو سلامتها لدى البشر حتى الآن.
وأكد الباحثون أن الشيب لا يرتبط بالتقدم في العمر وحده، بل تسهم في ظهوره عوامل متعددة، أبرزها الاستعداد الوراثي، والإجهاد التأكسدي داخل الخلايا، والتدخين، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين B12 والحديد والنحاس، إضافة إلى بعض اضطرابات الغدة الدرقية.
وفي بعض الحالات، قد يتحسن لون الشعر بعد علاج السبب الأساسي، مثل تعويض نقص الفيتامينات أو السيطرة على اضطرابات الغدة الدرقية، إلا أن ذلك لا ينطبق على معظم حالات الشيب المرتبطة بالتقدم في العمر.
من جانبهم، يؤكد أطباء الجلدية أنه لا يوجد حتى الآن علاج معتمد قادر على إعادة لون الشعر الأبيض الناتج عن الشيخوخة، رغم استمرار الأبحاث والتجارب السريرية لتطوير مركبات تستهدف الخلايا الجذعية الصبغية.
ويختتم الباحثون بأن هذا الاكتشاف يمثل تقدمًا مهمًا في فهم الآليات البيولوجية المسؤولة عن ظهور الشيب، لكنه لا يعني اقتراب طرح علاج يعيد لون الشعر، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات سريرية موسعة لإثبات فعالية هذه الاستراتيجية وأمانها لدى الإنسان.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
دراسة حديثة: تلوث الهواء يضاعف مخاطر أمراض القلب
02:44 | 2026-06-13
ريال مدريد يستهدف اسما غير متوقع في الميركاتو المقبل
04:25 | 2026-04-23
اسم غير متوقع لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل
06:18 | 2026-04-22
ما علاقة الجلوس لمدة طويلة بالسرطان؟.. دراسة تكشف
16:41 | 2026-07-03
الشيب
الرأس
الشعر
السبب
الرمادي
ميلاني
ﻹعادة
السري
ميلان
استرا
تامي
تيجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القضاء يوضح بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام
محليات
57.37%
06:39 | 2026-07-10
القضاء يوضح بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام
06:39 | 2026-07-10
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.13%
03:43 | 2026-07-09
بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:43 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
رياضة
13.91%
03:48 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
03:48 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
أمن
13.6%
05:34 | 2026-07-09
لجنة المحتوى الهابط تتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو جاسم العوادي
05:34 | 2026-07-09
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
الطريق الى الكأس
قراءة في ربع نهائي مونديال ٢٠٢٦ - الحلقة ١٩ | 2026
15:30 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
Live Talk
الثقافة في العصر الرقمي - الحلقة ٦٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
اخترنا لك
دراسة جديدة تكشف.. تلوث الهواء قد يضر بخصوبة الرجال
08:25 | 2026-07-10
بعد مباراة مصر والارجنتين.. شيبسي توقف إنتاج الأكياس والعبوات التي تحمل صورة ميسي
06:00 | 2026-07-10
للمصابين بكوفيد-19.. قد يسرق بصرك
03:45 | 2026-07-10
نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر
11:54 | 2026-07-09
دراسة تكشف.. لماذا يجعلنا حكّ لدغات الحشرات نعاني من حكة أطول؟
09:12 | 2026-07-09
مضار لاصقات الشاشة على الهواتف
13:01 | 2026-07-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.