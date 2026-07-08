مضار لاصقات الشاشة على الهواتف

وفي ظل تزايد الاعتماد على الهواتف لإنجاز المعاملات اليومية، تبرز لاصقات حماية الخصوصية للشاشات كحل عملي يحد من تطفل الآخرين على محتوى الشاشة، مستندة إلى تقنية بصرية دقيقة أكثر بساطة مما يعتقده كثيرون.تقنية الستائر الدقيقةوتعتمد لاصقات حماية الخصوصية على تقنية تُعرف باسم Micro Louver أو الستائر المجهرية، وهي عبارة عن طبقة تحتوي على شرائح دقيقة للغاية، يبلغ سمكها نحو سمك شعرة الإنسان.وتعمل هذه الشرائح بطريقة مشابهة للستائر المكتبية، إذ تسمح بمرور الضوء بشكل واضح للمستخدم الذي ينظر إلى الشاشة مباشرة، بينما تحجب الرؤية عن الأشخاص الذين ينظرون إليها من الزوايا الجانبية.وبفضل هذه التقنية، يمكن لمستخدم الهاتف الرسائل أو البنكية أو الاطلاع على المستندات الحساسة في وسائل النقل أو المقاهي أو الأماكن العامة، دون أن يتمكن الأشخاص الجالسون إلى جانبه من رؤية المحتوى المعروض على الشاشة.حماية إضافيةإلى جانب دورها في تعزيز الخصوصية، توفر هذه اللاصقات طبقة حماية إضافية لشاشة الهاتف ضد الخدوش والصدمات اليومية، وهو ما يجعلها خيارًا يجمع بين الحفاظ على سلامة الشاشة وحماية البيانات الشخصية في الوقت نفسه. كما تُستخدم التقنية نفسها في تطبيقات تجارية ومعمارية للحد من الوهج وتعزيز الخصوصية البصرية.سلبيات وعيوبورغم المزايا التي تقدمها، لا تخلو لاصقات حماية الخصوصية من بعض العيوب.فوجود الطبقة الإضافية يؤدي عادة إلى تقليل سطوع الشاشة، ما قد يجعل الألوان أقل إشراقًا، خاصة عند استخدام الهاتف في أو البيئات شديدة الإضاءة.كما قد يواجه المستخدم صعوبة في رؤية الشاشة بوضوح إذا كان الهاتف موضوعًا على طاولة أو يُنظر إليه من زاوية مائلة، إذ تعمل التقنية على تضييق زاوية الرؤية بشكل مقصود.خيار مناسبويرى مختصون أن هذه اللاصقات تمثل خيارًا عمليًا للأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم باستمرار في الأماكن العامة أو يتعاملون مع معلومات حساسة، مثل الرسائل الخاصة أو البيانات المالية أو مستندات العمل.وبينما قد يضطر المستخدم إلى التضحية بجزء من سطوع الشاشة أو جودة الرؤية الجانبية، فإن كثيرين يعتبرون أن المكاسب التي تحققها هذه التقنية في حماية الخصوصية تستحق هذا التنازل، خصوصًا مع تزايد المخاوف من اطلاع الآخرين على البيانات الشخصية أثناء استخدام الهواتف خارج المنزل.