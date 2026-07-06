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رغم حرارة الصيف.. ظاهرة فلكية الليلة
منوعات
2026-07-06 | 12:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
263 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تبلغ الكرة الأرضية، اليوم الاثنين، أبعد نقطة لها عن الشمس في رحلتها السنوية، وهي الظاهرة الفلكية المعروفة باسم "الأوج الشمسي"، حيث تصل المسافة بينهما إلى نحو 152 مليون كيلومتر.
وحددت
الجمعية الفلكية بجدة
موعد الظاهرة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت
مكة
المكرمة (5:30 مساءً بتوقيت غرينتش)، وتزيد هذه المسافة بنحو 5 ملايين كيلومتر مقارنة بنقطة "الحضيض الشمسي" التي يصل إليها الكوكب في بداية يناير من كل عام.
وأوضح الفلكيون أن "هذا الابتعاد لا يؤثر في حرارة الصيف أو تعاقب الفصول، لأن الفصول المناخية تنشأ نتيجة ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.4 درجة وليس المسافة، وهو ما يجعل أشعة الشمس تسقط بزاوية عمودية وتطول ساعات النهار صيفًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية".
وتؤدي ظاهرة الأوج إلى انخفاض كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى الأرض بنسبة 7%، كما يبدو قرص الشمس
أصغر
حجماً بنسبة ضئيلة جدًا لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، بالتزامن مع تباطؤ نسبي في سرعة حركة الأرض المدارية حول الشمس خلال هذه الفترة.
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