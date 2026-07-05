أعراض حساسية الشمس وسبل الوقاية منها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدعو المواطنين للإخبار عن "أموال الفساد" ويوجه بنسبة للمخبرين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569025-639188231809011906.jpeg
أعراض حساسية الشمس وسبل الوقاية منها
منوعات
2026-07-05 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أكدت أخصائية الأمراض الجلدية
الدكتورة
يليزابيتا شوخمان، أن حساسية الشمس لا تتسبب في ظهور طفح جلدي على الوجه.
وأوضحت شوخمان أن أكثر أنواع التهاب الجلد الضوئي شيوعا يظهر عادة خلال فصل الربيع، مشيرة إلى أن الجلد يتكيف تدريجيا مع التعرض المنتظم لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تراجع الأعراض بمرور الوقت.
وحذرت من أن التفاعلات الجلدية قد تنتج أيضا عن استخدام بعض الأدوية أو مستحضرات التجميل أو ملامسة عصارة بعض النباتات، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بحروق جلدية.
وأضافت أن هناك حالة أقل شيوعا تُعرف بالشرى الشمسي، تظهر أعراضها خلال دقائق من التعرض لأشعة الشمس، وتتمثل في بقع حمراء تشبه الطفح الناتج عن ملامسة نبات القراص، مصحوبة بحكة شديدة، مؤكدة أن هذه الحالة تستدعي تقييما طبيا.
ونصحت الطبيبة بتجنب التعرض لأشعة الشمس عند ظهور هذه الأعراض، واستخدام مضادات الهيستامين إذا كانت الحكة أو الاحمرار شديدين، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند انتشار الطفح الجلدي أو ظهوره للمرة الأولى. كما شددت على أهمية استخدام واقي الشمس للوقاية من التفاعلات الجلدية المرتبطة بالتعرض للأشعة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ضربة الشمس.. أخطارها وسبل الوقاية منها
06:37 | 2026-05-23
مكاسب مهنية مقابل حساسية عاطفية في توقعات الأبراج اليوم
01:08 | 2026-04-23
مستشارية الأمن القومي تعدّ أول قانون لـ"الوقاية من التطرف العنيف" في العراق
04:26 | 2026-05-21
أعراض الإصابة بفيروس هانتا
07:29 | 2026-05-08
الشمس
اعراض
السومرية نيوز
سومرية نيوز
الدكتورة
السومرية
ﻹعادة
ديدي
تامي
ريجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً
اقتصاد
29.25%
12:42 | 2026-07-03
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً
12:42 | 2026-07-03
محافظ بغداد يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
محليات
28.21%
14:42 | 2026-07-03
محافظ بغداد يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل
14:42 | 2026-07-03
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار تعود لوضعها السابق في العراق
اقتصاد
21.64%
03:48 | 2026-07-04
مع بداية الأسبوع.. أسعار الدولار تعود لوضعها السابق في العراق
03:48 | 2026-07-04
نقابة مولدات العراق تتوعد بقطع الخط الذهبي لجميع المولدات اعتبارا من الاثنين
محليات
20.9%
07:10 | 2026-07-04
نقابة مولدات العراق تتوعد بقطع الخط الذهبي لجميع المولدات اعتبارا من الاثنين
07:10 | 2026-07-04
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
اخترنا لك
نقص هذا الفيتامين يتسبب بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة
11:40 | 2026-07-04
خبيرة تحذر النساء في سن اليأس: الكحول يعيق خسارة الوزن
10:53 | 2026-07-04
توضيح من واتساب بشأن ميزة أسماء المستخدمين
07:41 | 2026-07-04
منصة (X) تطلق Live Studio
03:28 | 2026-07-04
طريقة فعّالة تساعد في الإقلاع عن التدخين
02:31 | 2026-07-04
ما علاقة الجلوس لمدة طويلة بالسرطان؟.. دراسة تكشف
16:41 | 2026-07-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.