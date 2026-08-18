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يوتيوب يغيّر طريقة احتساب المشاهدات

منوعات

2026-08-18 | 06:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يوتيوب يغيّر طريقة احتساب المشاهدات
428 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تستعد منصة "يوتيوب" لتغيير طريقة احتساب مشاهدات مقاطع الفيديو اعتبارًا من الـ24 من آب/ أغسطس 2026، إذ ستُسجَّل المشاهدة منذ لحظة بدء تشغيل الفيديو، مع فصلها عن المشاهدات المتفاعلة والأرباح.

ويُعد التغيير تحولًا مهمًّا في آلية احتساب المشاهدات على المنصة، إذ سيبدأ عداد المشاهدات بالارتفاع فور تشغيل الفيديو، بدلًا من الاعتماد على مدة مشاهدة أطول قبل تسجيل المشاهدة، على أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ عالميًّا في الـ24 من  آب/ أغسطس 2026.
تُحتسب من الإطار الأول
أعلنت يوتيوب أن المشاهدة ستُسجل بمجرد بدء تشغيل الفيديو، أي من الإطار الأول، بغض النظر عن مدة استمرار المستخدم في المشاهدة.
ويشمل التغيير جميع صيغ الفيديو على المنصة، بعدما كانت طرق احتساب المشاهدات تختلف بين أنواع المحتوى.
وقالت الشركة: إن الهدف من السياسة الجديدة هو توحيد طريقة قياس المشاهدات عبر المنصة، بعدما كانت تستخدم أنظمة متعددة لاحتسابها.
كما أشارت إلى أن منشئي المحتوى طالبوا بمقياس أكثر وضوحًا يعكس حجم تعرض الجمهور لمقاطعهم.
ويأتي هذا التغيير بعد أن طبقت يوتيوب العام الماضي أسلوبًا جديدًا لاحتساب المشاهدات على مقاطع Shorts، وتسعى الآن إلى اعتماد المعيار نفسه على بقية أنواع الفيديو.
ارتفاع أرقام المشاهدات
من المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى ظهور أرقام مشاهدات أعلى وبسرعة أكبر؛ لأن تشغيل الفيديو سيصبح كافيًا لتسجيل مشاهدة عامة.
وهذا يعني أن مقطعًا يغادره المستخدم بعد ثوانٍ قليلة قد يضيف مشاهدة إلى العداد العام.
وبالتالي، قد يلاحظ منشئو المحتوى ارتفاعًا أسرع في أرقام المشاهدات بعد نشر مقاطعهم، لكن الرقم الجديد لا يعني بالضرورة أن المشاهدين قضَوْا وقتًا أطول أمام المحتوى.
وتشير تقارير إلى أن يوتيوب ستواصل استخدام مقياس منفصل يسمى المشاهدات المتفاعلة Engaged Views لقياس التفاعل الفعلي والأداء المرتبط بتحقيق الإيرادات.
وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنه رغم احتمال ارتفاع أرقام المشاهدات الظاهرة للعامة، فإن التغيير لن يؤدي إلى زيادة مباشرة في أرباح منشئي المحتوى، كما لن يغيّر شروط التأهل لبرنامج شركاء يوتيوب.
وتؤكد المنصة أن الأرباح ستظل مرتبطة بالمقاييس التي تعكس المشاهدة والتفاعل الفعلي، وليس بمجرد بدء تشغيل الفيديو.
لذلك، فإن زيادة عداد المشاهدات العام لا تعني تلقائيًّا زيادة الإيرادات.
صورة أوضح أمام المعلنين
ترى يوتيوب أن النظام الجديد سيمنح أصحاب القنوات صورة أوضح عن مدى انتشار محتواهم، كما قد يساعدهم على تقديم أرقام أكثر وضوحًا عند التفاوض مع العلامات التجارية والرعاة.
وبذلك، ستصبح المشاهدات العامة مقياسًا أقرب إلى حجم الوصول والتعرّض للمحتوى، بينما ستبقى المقاييس المتخصصة أكثر أهمية عند تقييم التفاعل الحقيقي والأداء المالي للقنوات.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد عالميًّا في الـ 24 من آب/ أغسطس 2026، ليضع حدًّا للاختلافات السابقة في احتساب المشاهدات بين أنواع الفيديو المختلفة على يوتيوب.
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