تحذير من انتشار برنامج خطير على أندرويد في 26 دولة

وقد تعرض مستخدمو أندرويد في أكثر من 26 دولة، من بينها ، لهجمات برنامج التجسس الجديد DragonDoll، وفقا لما أفادت به وكالة " " الروسية، نقلا عن الخبراء في شركة Positive Technologies.وقالت الشركة في بيان لها: "يمنح DragonDoll المخترقين سيطرة شبه كاملة على جهاز الضحية، ويسرق البيانات، بما في ذلك محادثات تطبيقات المراسلة".وأوضحت الوكالة أن "العدوى تحدث عبر موقع مزيف يحاكي الصفحة الرسمية لمتصفح Chrome، حيث يُطلب من المستخدم "تحديث" المتصفح، ليقوم بتثبيت البرنامج الضار على جهازه".وبمجرد التثبيت، يستطيع المخترقون التحكم بالجهاز المُخترق، فيمكنهم تشغيل الشاشة وإيقافها، وتسجيل النقرات، والتقاط لقطات الشاشة، وقراءة الرسائل، واعتراض كلمات المرور وأرقام PIN عبر نوافذ واجهة مزيفة. كما يستطيع البرنامج قوائم الدردشات وجهات الاتصال في تطبيقات "تليغرام" و" " و"فيبر"، واعتراض محتوى الإشعارات المنبثقة. وتُشفر البيانات المُجمعة وتُرسل إلى خادم المحتالين.يذكر أن حذرت في يونيو الماضي من أن المحتالين بدأوا يستخدمون برنامجا ضارا جديدا يحمل اسم Drama RAT لسرقة البيانات وقفل هواتف أندرويد. وينشر المجرمون هذا البرنامج عبر تطبيقات المراسلة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، واعدين بتقديم وصول مجاني إلى ChatGPT وYandex.Music بالإضافة إلى VPN جديد. كما يرسل المحتالون البرنامج تحت مسميات ملفات مثل "إقرار ضريبي" و"فاتورة دفع".