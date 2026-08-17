ماذا يعني رمز الكرة الأرضية على جهاز الراوتر؟

وغالبًا ما يلاحظ المستخدم هذا بين مجموعة من المؤشرات الضوئية على الراوتر من دون معرفة دلالته، إلا أنه يؤدي دورًا أساسيًّا في توضيح ما إذا كان الجهاز متصلًا بالإنترنت فعليًّا، أو أن هناك خللًا في الشبكة أو الاتصال بمزود الخدمة.حالة الإنترنتيرتبط رمز الكرة الأرضية عادةً بالاتصال بين الراوتر ومزود .وعندما يكون المؤشر مضاءً باللون الأخضر، سواء بشكل ثابت أو متقطع، فهذا يعني في الغالب أن الاتصال بالإنترنت نشط.أما الوميض فقد يشير إلى وجود حركة بيانات، أي أن أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة يستخدم الإنترنت في تلك اللحظة.وفي بعض الأجهزة، قد يستمر المؤشر في الوميض ببطء أثناء محاولة الراوتر إنشاء الاتصال، قبل أن يتحوّل إلى ضوء ثابت عند نجاح العملية.لكن ظهور اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر قد يكون علامة على وجود مشكلة في الاتصال، خصوصًا إذا استمر الضوء بهذه الحالة ولم يتمكن المستخدم من الوصول إلى الإنترنت.لا توجد قاعدة واحدةالمشكلة أن معنى الألوان والرموز ليس موحدًا بين جميع الشركات المصنعة. فقد يعني الضوء الأصفر شيئًا معينًا في جهاز من شركة، بينما يشير إلى حالة مختلفة تمامًا في جهاز آخر.ولهذا السبب، فإن أفضل طريقة لمعرفة المعنى الدقيق للضوء هي الرجوع إلى دليل المستخدم أو صفحة الدعم الخاصة بالشركة المصنعة للراوتر.وقد تحتوي الأجهزة أيضًا على رموز أخرى تشير إلى شبكات 2.4 و5 و6 غيغاهرتز، إلى جانب مؤشرات Ethernet وLAN وWPS، بينما تستخدم بعض الأجهزة أسهمًا للدلالة على حركة البيانات الصاعدة والهابطة.تحول الرمز إلى الأحمرإذا بقي مؤشر الإنترنت باللون الأحمر أو البرتقالي، أو استغرق الراوتر وقتًا طويلًا في محاولة الاتصال، فإن أول خطوة ينصح بها هي إعادة تشغيل الراوتر.ويمكن فصل الجهاز عن الكهرباء لنحو 30 ثانية ثم تشغيله مجددًا.وفي كثير من الحالات، قد يؤدي ذلك إلى حل مشكلة مؤقتة في الاتصال.وإذا استمرت المشكلة، فمن الأفضل التحقق من وجود عطل لدى مزود خدمة الإنترنت.كذلك ينبغي فحص الإيثرنت والتأكد من أنه موصول بشكل صحيح.ويمكن تجربة كابل آخر إذا كان هناك شك في وجود عطل.وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أن عملية إعادة ضبط الراوتر إلى إعدادات المصنع، ينبغي تركها كحل أخير؛ لأنها تؤدي إلى حذف الإعدادات الحالية وتتطلب إعداد شبكة من جديد.وإذا لم تنجح جميع هذه الخطوات، فقد يكون التواصل مع مزود خدمة الإنترنت هو الحل النهائي.