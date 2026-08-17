صور زفاف روبرتو كارلوس من زوجته العربية تشعل منصات التواصل

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عادت صور نجم وريال السابق من سيدة الأعمال الطاهري إلى الواجهة، بعد انتشارها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي العربية، وسط اعتقاد بأن اللاعب البرازيلي تزوج خلال الساعات الماضية.



وأفاد موقع "إيغو برازيل"، في تقرير نشره في 26 تموز، بأن الزوجين شاركا لقطات من المناسبة عبر حساباتهما على .

وأظهرت المقاطع كارلوس وزوجته وهما يدخلان إلى مكان الاحتفال على موسيقى مغربية، فيما اصطف المدعوون في ممر لتصوير وصولهما بهواتفهم. لكن الصور ليست حديثة، إذ بدأ تداولها علنا في 25 تموز الماضي، قبل أن تنشرها وسائل إعلام برازيلية في اليوم التالي ضمن تغطية احتفال خاص أقامه والطاهري، بحضور أفراد من عائلتيهما وعدد محدود من الأصدقاء.وأفاد موقع "إيغو برازيل"، في تقرير نشره في 26 تموز، بأن الزوجين شاركا لقطات من المناسبة عبر حساباتهما على .وأظهرت المقاطع كارلوس وزوجته وهما يدخلان إلى مكان الاحتفال على موسيقى مغربية، فيما اصطف المدعوون في ممر لتصوير وصولهما بهواتفهم.



صور قديمة وموجة عربية جديدة

وبدأت موجة الانتشار العربية في 17 اب، عندما أعادت حسابات رياضية وصفحات معنية بأخبار المشاهير نشر الصور، مصحوبة بعبارات من قبيل " يدخل القفص الذهبي".

ولفتت مراسم الزواج ذات الطابع الإسلامي الأنظار، إذ ظهر رجل دين إلى جانب الزوجين، بينما وضعت العروس غطاء أبيض على رأسها خلال عقد القران.

غير أن الصور كانت منشورة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما يعود إعلان زواج كارلوس والطاهري إلى مطلع يناير 2026، وبذلك يتمثل الجديد في انتشار صور الاحتفال عربيا، وليس في وقوع الزواج نفسه.

وكان برنامج "فييستا" على شبكة "تيليسينكو" قد كشف في يناير أن كارلوس والطاهري تزوجا خلال مراسم خاصة بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفي ظهور لاحق، قدم نجم السابق الطاهري إلى الجمهور قائلا: "أقدم لكم زوجتي.. امرأة رائعة جلبت الكثير من السعادة إلى حياتي، وسيدة أعمال عظيمة".

وذكرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، في 18 كانون الثاني، أن الزوجين اضطرا إلى إلغاء شهر العسل واحتفال أكبر كان مخططا له، بعد خضوع كارلوس لتدخل طبي عاجل بسبب انسداد في أحد شرايين القلب. صور قديمة وموجة عربية جديدةوبدأت موجة الانتشار العربية في 17 اب، عندما أعادت حسابات رياضية وصفحات معنية بأخبار المشاهير نشر الصور، مصحوبة بعبارات من قبيل " يدخل القفص الذهبي".ولفتت مراسم الزواج ذات الطابع الإسلامي الأنظار، إذ ظهر رجل دين إلى جانب الزوجين، بينما وضعت العروس غطاء أبيض على رأسها خلال عقد القران.غير أن الصور كانت منشورة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما يعود إعلان زواج كارلوس والطاهري إلى مطلع يناير 2026، وبذلك يتمثل الجديد في انتشار صور الاحتفال عربيا، وليس في وقوع الزواج نفسه.وكان برنامج "فييستا" على شبكة "تيليسينكو" قد كشف في يناير أن كارلوس والطاهري تزوجا خلال مراسم خاصة بعيدا عن وسائل الإعلام.وفي ظهور لاحق، قدم نجم السابق الطاهري إلى الجمهور قائلا: "أقدم لكم زوجتي.. امرأة رائعة جلبت الكثير من السعادة إلى حياتي، وسيدة أعمال عظيمة".وذكرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، في 18 كانون الثاني، أن الزوجين اضطرا إلى إلغاء شهر العسل واحتفال أكبر كان مخططا له، بعد خضوع كارلوس لتدخل طبي عاجل بسبب انسداد في أحد شرايين القلب.