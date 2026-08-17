10 فواكه يمكن لمرضى السكري تناولها باعتدال

وتوضح الجمعية الأميركية للسكري أن أفضل الخيارات هي الفاكهة الطازجة أو المجمدة، إضافة إلى المعلبة من دون سكر مضاف. كما تؤكد ضرورة احتساب الكربوهيدرات الموجودة فيها ضمن الخطة الغذائية.ولا توصي الجمعية بالاعتماد على المؤشر الجلايسيمي وحده لاختيار الطعام، لأن استجابة سكر الدم تتأثر أيضاً بالكمية وإجمالي الكربوهيدرات ودرجة نضج الفاكهة والأطعمة الأخرى المتناولة معها.خيارات متنوعةيمكن إدخال مجموعة واسعة من الفواكه ضمن النظام الغذائي لمريض السكري، ولا توجد قائمة واحدة تناسب جميع المرضى. ومن الخيارات التي يمكن تناولها بكميات محسوبة:الفراولة: توفر الألياف وفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، ويمكن تناول كمية أكبر نسبياً منها مقارنة ببعض الفواكه الأعلى في الكربوهيدرات.البرتقال: يحتوي على الألياف وفيتامين سي، ويُفضل تناوله كاملاً بدلاً من شرب عصيره للاستفادة من الألياف وتجنب استهلاك كمية كبيرة من السكر بسرعة.الغريب فروت: يوفر الألياف والماء وفيتامين سي، لكنه قد يتداخل مع عمل بعض الأدوية، ومنها أنواع محددة من أدوية والضغط. لذلك ينبغي مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناوله بانتظام.الكرز: يحتوي على الألياف ومركبات نباتية، لكن يجب الانتباه إلى حجم الحصة، خصوصاً عند تناوله مجففاً أو معلباً.الكمثرى: توفر الألياف، خاصة عند تناولها بقشرتها، ويمكن إدراج حبة صغيرة منها ضمن الوجبة مع احتساب الكربوهيدرات.الخوخ: يمكن تناوله طازجاً، بينما ينبغي تجنب الأنواع المعلبة في شراب سكري أو اختيار المنتجات المكتوب عليها "من دون سكر مضاف".الأفوكادو: يختلف عن معظم الفواكه بانخفاض محتواه من السكر وارتفاع نسبة الدهون غير المشبعة فيه، لكنه مرتفع السعرات الحرارية، لذلك تبقى الكمية مهمة.الرمان: يوفر الألياف ومركبات نباتية عند تناول حبوبه، لكن عصيره أكثر تركيزاً في السكر وأقل إشباعاً من الفاكهة الكاملة.البابايا: تحتوي على الألياف وعدد من الفيتامينات، ويمكن تناولها ضمن حصة محددة تتناسب مع الخطة الغذائية.الأناناس: يحتوي على الكربوهيدرات وقد يرفع سكر الدم بدرجة أكبر لدى بعض الأشخاص، لكنه لا يحتاج إلى المنع الكامل. ويمكن تناوله بكمية معتدلة مع احتساب كربوهيدراته.وتحتوي قطعة صغيرة من الفاكهة الكاملة، أو نحو نصف كوب من الفاكهة المجمدة أو المعلبة، على قرابة 15 غراماً من الكربوهيدرات، وفق الجمعية الأميركية للسكري. أما حصة التوت الطازج فقد تتراوح بين ثلاثة أرباع كوب وكوب.وتكون حصص العصير والفاكهة المجففة بكثير؛ إذ قد توفر كمية تتراوح بين ثلث ونصف كوب من العصير نحو 15 غراماً من الكربوهيدرات، بينما تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط من بعض الفواكه المجففة على الكمية نفسها.ولا يعني انخفاض السكر أو المؤشر الجلايسيمي في فاكهة معينة إمكان تناولها بلا حدود. فالأهم هو إجمالي الكربوهيدرات وحجم الحصة واستجابة الجسم، التي قد تختلف من شخص إلى آخر.لذلك لا تكمن القاعدة في "منع الفاكهة"، بل في اختيارها كاملة، وضبط الكمية، ومراقبة سكر الدم، ودمجها ضمن خطة غذائية يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية وفق حالة المريض وأدويته.