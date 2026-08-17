ما علاقة الإكثار من القهوة بانخفاض الدهون وزيادة الكتلة العضلية

ووفقاً لما أوردته صحيفة " بوست" الأميركية، أجرى باحثون من جامعة أولو في فنلندا دراسة شملت أكثر من 2200 شخص، طلب منهم الإجابة عن استبيانات تناولت نظامهم الغذائي، ومستوى نشاطهم البدني، وحالتهم الصحية، والأدوية التي يستخدمونها، إلى جانب عاداتهم اليومية، بما فيها معدل استهلاك القهوة.وتفاوت استهلاك المشاركين للقهوة بين عدم تناولها إطلاقاً وشرب خمسة أكواب أو أكثر يومياً.وخضع المشاركون للصيام طوال الليل والامتناع عن تناول القهوة قبل إجراء القياسات، حيث فحص الباحثون نسبة الدهون في الجسم والكتلة العضلية، كما أخذوا عينات دم وراقبوا كيفية استجابة أجسامهم للسكر على مدى ساعتين.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة كانوا يتمتعون بكتلة عضلية هيكلية أعلى، إلى جانب انخفاض نسبة الدهون الكلية ودهون البطن الحشوية، وهي الدهون التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية وترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.كما لاحظ الباحثون ارتباطاً بين ارتفاع استهلاك القهوة وانخفاض مستويات ثلاثة أحماض أمينية أساسية، هي الليوسين والإيزوليوسين والفالين. وترتبط المستويات المرتفعة بشكل مزمن من هذه الأحماض بزيادة مقاومة الإنسولين وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري.وأظهرت الدراسة أيضاً اختلافات بين الرجال والنساء في بعض النتائج؛ فقد ارتبط استهلاك القهوة لدى الرجال بانخفاض مستويات الإنسولين أثناء الصيام وبانخفاض مستويات الإنسولين بشكل عام، في حين بدت العلاقة بين تناول القهوة وتنظيم مستويات السكر في الدم أضعف وأقل وضوحاً لدى النساء.ومع ذلك، لم تكن جميع النتائج المرتبطة بارتفاع استهلاك القهوة إيجابية، إذ لاحظ الباحثون لدى الرجال زيادة في مستويات بعض الجزيئات المرتبطة بنقل ، إلى جانب انخفاض مؤشرات بعض أنواع الدهون المرتبطة بأحماض "أوميغا-3".وتشير هذه النتائج إلى وجود علاقة بين استهلاك القهوة وبعض مؤشرات الأيضية وتكوين الجسم، إلا أنها لا تثبت بالضرورة أن القهوة بحد ذاتها هي السبب المباشر وراء هذه الاختلافات.