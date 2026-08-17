ميزة خفية في آيفون قد تنقذ حياتك

وتتيح ميزة Medical ID تخزين بيانات صحية أساسية، إلى جانب تحديد أشخاص يمكن الاتصال بهم عند وقوع الطوارئ. وتوجد الميزة داخل تطبيق ، وتسمح للمستخدم بإضافة معلومات مثل الحالات الطبية، والحساسيات، والأدوية، وفصيلة الدم، إضافة إلى جهات اتصال للطوارئ.وتكمن أهميتها في أن المسعفين يستطيعون الوصول إلى هذه المعلومات من شاشة القفل من دون الحاجة إلى معرفة رمز فتح الهاتف، ما قد يوفر لهم معلومات مهمة في الدقائق الأولى من التعامل مع الحالة.إضافة المعلومات الطبيةلإعداد Medical ID، افتح تطبيق Health على آيفون، ثم اضغط على صورة الحساب في أعلى الشاشة، واختر Medical ID. بعد ذلك اضغط على Edit أو Get Started، وأدخل المعلومات التي تريد إتاحتها في حالات الطوارئ، مثل الأدوية والحساسيات والحالات الطبية وفصيلة الدم، ثم اضغط على Done . ومن المهم تفعيل خيار Show When Locked، حتى يستطيع المسعفون الوصول إلى البيانات من شاشة القفل.ويمكن كذلك تفعيل خيار مشاركة Medical ID أثناء مكالمات الطوارئ، بحيث تدعم هذه الوظيفة المشاركة التلقائية مع خدمات الطوارئ في بعض الدول والمناطق فقط.شخص يمكن الاتصال بهيمكن للمستخدم أيضًا إضافة أفراد العائلة أو أشخاص موثوقين كجهات اتصال للطوارئ. ويتم ذلك من قسم Emergency Contacts داخل Medical ID، ثم اختيار الشخص وتحديد صلة القرابة أو العلاقة به. وعند استخدام Emergency SOS، يمكن لهاتف آيفون إرسال إشعار إلى جهات الاتصال المحددة، إلى جانب مشاركة موقع المستخدم وإرسال تحديثات عن تغير الموقع لفترة من الوقت بعد تفعيل وضع الطوارئ، بحسب الإعدادات والمنطقة.دقائق قليلةالميزة لا تتطلب تطبيقًا إضافيًا ولا جهازًا متخصصًا، لكنها قد تمنح فرق الإنقاذ معلومات لا يستطيع المصاب تقديمها بنفسه، خصوصًا إذا كان فاقدًا للوعي أو غير قادر على الكلام. لذا، لا يكفي إعداد Medical ID مرة واحدة، فمن الأفضل مراجعة البيانات دوريًا والتحقق من تحديث الأدوية والحالات الطبية وجهات الاتصال، حتى تكون المعلومات المعروضة للمسعفين دقيقة عند الحاجة.