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خطوة واحدة في "خرائط غوغل" قد يجعل الرحلة أقصر
منوعات
2026-08-17 | 13:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يوفر تطبيق "خرائط غوغل" خيارا خفيا قد يُسهم تعطيله في تجنب المسارات غير الضرورية وتوفير وقت القيادة، وهو ما يجعل الرحلة أقصر.
ويبدو أن "خرائط غوغل" تختار دائمًا أسرع طريق إلى وجهتك، لكن أحد إعدادات التطبيق قد يدفعه أحيانًا إلى تفضيل طريق مختلف بناءً على عوامل لا تتعلق بالسرعة وحدها.
وتشير مراجعة حديثة إلى أن تعديل خيار واحد في إعدادات الملاحة يمكن أن يجعل بعض الرحلات أقصر، وفي حالات معينة قد يوفر عشرات الدقائق من وقت القيادة.
اقتراح مسار القيادة
وتعتمد "خرائط غوغل" على مجموعة كبيرة من البيانات عند اقتراح مسار القيادة، بما في ذلك حركة المرور وظروف الطرق والطرق البديلة. لكن التطبيق يتيح أيضًا للمستخدم تحديد تفضيلات معينة تؤثر في المسار الذي يختاره.
وتكمن المشكلة في أن بعض هذه التفضيلات قد تجعل التطبيق يستبعد طرقًا يمكن أن تكون أسرع فعليًا، حتى لو كانت الرحلة عبرها أكثر ملاءمة من الناحية الزمنية.
إعداد يستحق المراجعة
للوصول إلى الإعدادات المتعلقة بالمسارات، افتح "Google Maps" ثم انتقل إلى الإعدادات وانقر على إعدادات التنقل ومن ثم خيارات المسار "Route options"، ويمكن الآن مراجعة الخيارات التي تحدد الطرق التي تقوم خرائط غوغل باعتمادها، وإيقاف الخيار غير الضروري بالنسبة إليك.
وقد يكون من المفيد خصوصًا مراجعة إعدادات تجنب الطرق السريعة، لأن ترك هذا الخيار مفعلًا قد يجبر التطبيق على اقتراح مسار أطول بدلًا من الطريق الأسرع.
فرق كبير
وعندما يتم منع خرائط غوغل من اعتماد نوع معين من الطرق، فإنها لا تستطيع استخدامه حتى لو كان يوفر وقتًا كبيرًا مقارنة بالطرق البديلة. وفي بعض الرحلات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضافة وقت ملحوظ إلى الرحلة.
وبحسب التجارب، يمكن أن يصل الفرق في بعض الحالات إلى نحو 40 دقيقة، ما يعني أن رحلة الذهاب والعودة قد تخسر أكثر من ساعة بسبب إعداد واحد فقط.
مع ذلك، لا يعني السماح لخرائط غوغل استخدام الطرق السريعة أن المسار الجديد سيكون دائمًا الأفضل. فالازدحام والحوادث وأعمال الطرق يمكن أن تغير زمن الرحلة لحظة بلحظة. لذلك من الأفضل مقارنة المسارات التي تقترحها خرائط غوغل قبل الانطلاق، خصوصًا في الرحلات الطويلة، والتأكد من أن الخيار الذي تم تفعيله لا يستبعد طريقًا أسرع.
في الخلاصة
إذا كنت تشعر بأن خرائط غوغل تأخذك أحيانًا في طرق أطول من اللازم، فقد لا تكون المشكلة في التطبيق نفسه، بل في تفضيلات المسار التي تم تفعيلها في الإعدادات. ومراجعة هذه الخيارات قد تكون كافية لتقليص وقت القيادة بشكل ملحوظ.
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