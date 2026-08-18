الأناقة بالعمل.. هل يمكن أن تكون الوسامة مفتاحاً لزيادة الراتب؟

وقد كشفت دراسة بعنوان "الجمال وسوق العمل" (Beauty and the Labor Market) عن نتائج صادمة؛ حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يُصنفون بأنهم "أقل جمالاً" يتقاضون رواتب أقل بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% مقارنة بزملائهم، وهي ظاهرة لا تقتصر على النساء فقط بل تمتد لتشمل الرجال أيضاً.تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية تساءل عن مدى ارتباط الجمال بالنجاح المهني، مستعرضاً حالات واقعية لمقارنة الأثر المادي للاهتمام بالمظهر.وتطرق التقرير لقصة محامية تنفق آلاف الدولارات شهرياً على مظهرها وعمليات "البوتوكس"، مما ساهم في جلب المزيد من القضايا لها والظهور المتكرر في المقابلات ، في حين أن محامية أخرى لم تولِ المظهر نفس الاهتمام كانت تتقاضى دخلاً أقل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.ولم تكن المنطقة العربية بمعزل عن هذه النتائج، حيث أجريت دراسة في شملت 280 مسؤول توظيف.اعتمدت التجربة على عرض صور لموظفين تم التلاعب بابتساماتهم وأسنانهم؛ ووجد الباحثون أن المتقدمين الذين ظهروا بأسنان تعاني من "التسوس" انخفضت نسبة قبولهم في الوظائف بمعدل 52% مقارنة بالصور التي تظهر ابتسامة ناصعة وجميلة.