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لماذا نشعر بالعطش ليلاً؟.. لا تهمل الامر

منوعات

2026-08-18 | 14:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا نشعر بالعطش ليلاً؟.. لا تهمل الامر
252 شوهد

قد يبدو الاستيقاظ من النوم ليلاً بسبب الشعور بالعطش أمراً عابراً؛ خصوصاً إذا حدث بين حين وآخر. ولكن عندما يتكرر الأمر بصورة ملحوظة، أو يصبح العطش شديداً لدرجة إيقاظك من نومك باستمرار، فقد يكون من المفيد البحث عن السبب وراءه؛ إذ إن العطش الليلي قد يرتبط بعادات يومية بسيطة، مثل عدم شرب كمية كافية من الماء، أو تناول أطعمة غنية بالصوديوم، ولكنه قد يكون في بعض الحالات علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي.


وتختلف الأسباب التي قد تقف وراء زيادة العطش ليلاً من شخص إلى آخر، كما قد تتداخل بعض العوامل، مثل فقدان السوائل، وجفاف الفم، واضطرابات النوم، وبعض الحالات الصحية. وفيما يلي أبرز الاحتمالات التي ينبغي وضعها في الاعتبار إذا كان الشعور بالعطش يوقظك من النوم.

تختلف كمية الماء التي يحتاج إليها كل شخص يومياً، تبعاً لعوامل عدة، من بينها السن، ومستوى النشاط البدني، ودرجة حرارة الجو، والحالة الصحية. وعموماً، يُنصح بشرب نحو 8 أكواب من الماء، سعة كل منها 240 ملِّيلتراً، يومياً.
وقد يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من السوائل في بعض الظروف. فإذا مارستَ تمارين رياضية شاقة، أو عملتَ في طقس حار، أو فقدتَ مؤخراً كمية كبيرة من السوائل بسبب القيء أو الإسهال أو الحمى، فقد تحتاج إلى زيادة كمية السوائل التي تتناولها لتعويض الماء والأملاح التي فقدها الجسم، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

ويكتسب الانتباه إلى كمية الماء التي يتم تناولها أهمية خاصة لدى الأطفال وكبار السن؛ إذ قد لا يكون شعورهم بالعطش مؤشراً دقيقاً على مستوى ترطيب أجسامهم. وبالتالي، فإن عدم الحصول على كمية كافية من السوائل خلال النهار قد يؤدي إلى ظهور الشعور بالعطش في وقت لاحق، بما في ذلك أثناء الليل.
قد يكون اضطراب النوم أحد الأسباب التي تفسر الاستيقاظ ليلاً، مع الشعور بجفاف الفم والعطش. فإذا كنتَ تعاني من انقطاعا، قد يزيد استخدام الجهاز من جفاف الفم، ما يجعل الشعور بالعطش أكثر وضوحاً خلال الليل.

إذا كنت تستخدم جهاز CPAP وتعاني من جفاف الفم ليلاً، فيمكنك استشارة طبيبك بشأن إمكانية استخدام جهاز أو إعدادات تقلل من احتمالية حدوث هذه المشكلة.
ولا ينبغي تجاهل جفاف الفم المتكرر؛ إذ يُنصح أيضاً باستشارة طبيب الأسنان بشأنه. فقلة إفراز اللعاب قد تؤثر في صحة الفم وتزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.
يمكن أن يكون العطش الشديد أحد الأعراض المرتبطة بداء السكري. فعندما يعجز الجسم عن التعامل مع السكر في الدم بصورة صحيحة، تعمل الكليتان على التخلص من كمية السكر الزائدة عبر البول. ويؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج البول، ما يتسبب في فقدان مزيد من السوائل، ويحفز الشعور بالعطش، الأمر الذي يدفع الشخص إلى شرب مزيد من الماء.

ولا يقتصر الأمر على داء السكري المعروف؛ إذ توجد حالات أخرى مرتبطة بتنظيم الماء في الجسم، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى عطش شديد، ومنها:

- داء السكري الكاذب المركزي.

- داء السكري الكاذب الكلوي.

- داء السكري الكاذب المُسبب للعطش.

ويؤثر داء السكري الكاذب المركزي، وداء السكري الكاذب الكلوي، في تنظيم الماء داخل الجسم من خلال تأثيرهما في الفازوبريسين، المعروف أيضاً باسم الهرمون المضاد لإدرار البول. ويؤدي هذا الهرمون دوراً أساسياً في تنظيم توازن الماء في الجسم؛ إذ يساعد على التحكم في كمية الماء التي تحتفظ بها الكلى.
وعندما يحدث خلل في إنتاج الفازوبريسين أو استجابة الكلى له، حسب نوع الحالة، قد يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء عبر البول. وينتج عن ذلك شعور شديد ومتكرر بالعطش، وقد يكون من الصعب إرواؤ
ه، ما قد يؤدي إلى الاستيقاظ من النوم ليلاً بحثاً عن الماء.
قد يكون الطعام الذي تتناوله خلال اليوم أحد العوامل التي تفسر زيادة الشعور بالعطش في الليل، ولا سيما إذا كان النظام الغذائي غنياً بالصوديوم. ويوجد الصوديوم بكميات كبيرة في ملح الطعام وكثير من الأطعمة المصنَّعة والمعلَّبة.
وعند تناول كميات كبيرة من الصوديوم، يعمل الجسم على الحفاظ على توازنه الداخلي من خلال الاحتفاظ بالماء، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالعطش، والحاجة إلى شرب مزيد من السوائل.
وللحد من العطش الليلي المرتبط بالنظام الغذائي الغني بالصوديوم، يُنصح بتقليل استهلاك الأطعمة المصنَّعة والمعلَّبة والحد من الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام. وفي المقابل، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات على توفير السوائل والإلكتروليتات الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للمساعدة في الحفاظ على توازنه وترطيبه.

فقر الدم اضطراب يصيب خلايا الدم الحمراء، ويُعد التعب والإرهاق من أكثر أعراضه شيوعاً. ومع ذلك، قد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض أخرى، وقد يكون الشعور بالعطش الشديد أحد الأعراض التي يمكن أن ترافق بعض أنواع فقر الدم.
وفي بعض الحالات، قد تؤدي أنواع معينة من فقر الدم إلى الجفاف، أو إلى تغيرات تؤثر في توازن السوائل في الجسم، ما قد يزيد الشعور بالحاجة إلى شرب الماء.

وعادة ما يكون فقر الدم حالة قابلة للعلاج، ولكن تركه من دون تشخيص أو علاج قد يؤدي إلى مشكلات صحية أكثر خطورة، حسب السبب الكامن وراءه. لذلك، إذا كنت تعاني من عطش شديد ومتكرر، إلى جانب أعراض مثل التعب والإرهاق، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب، والتأكد مما إذا كان فقر الدم أو غيره من الحالات الصحية مرتبطاً بهذه الأعراض.
وبوجه عام، لا يعني الاستيقاظ مرة أو مرتين ليلاً بسبب العطش بالضرورة وجود مشكلة صحية. ولكن إذا أص
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