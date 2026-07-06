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عيوب شراء لابتوب مستعمل.. كل ما يجب أن تعرفه قبل اتخاذ القرار

منوعات

2026-07-06 | 12:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عيوب شراء لابتوب مستعمل.. كل ما يجب أن تعرفه قبل اتخاذ القرار
80 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية، يتجه الكثير من المستخدمين إلى شراء أجهزة اللابتوب المستعملة كخيار اقتصادي. ورغم أن هذا الخيار قد يوفر مبلغًا كبيرًا من المال، إلا أنه يحمل مجموعة من المخاطر والعيوب التي قد لا تكون واضحة للمشتري في البداية.

وتشير التقارير التقنية إلى أن شراء لابتوب مستعمل قد يكون مفيدًا أحيانًا، لكنه يتطلب حذرًا شديدًا وفحصًا دقيقًا قبل الشراء.
تاريخ استخدام الجهاز
أحد أكبر العيوب في شراء لابتوب مستعمل هو أنك لا تعرف كيف تم استخدامه سابقًا. قد يكون الجهاز تعرض لصدمات أو إصلاحات غير احترافية أو حتى سوء استخدام داخلي أثر على مكوناته. وهذا الغموض يجعل تقييم الحالة الحقيقية للجهاز أمرًا صعبًا، حتى لو بدا في حالة جيدة من الخارج.
عمر افتراضي أقصر
عند شراء جهاز مستعمل، فأنت في الواقع تحصل على جزء من عمره الافتراضي فقط. فالمكونات الداخلية مثل المعالج والقرص الصلب والبطارية تكون قد استُهلكت جزئيًا بالفعل، مما يعني أن الجهاز قد يتعطل أو يفقد كفاءته أسرع من جهاز جديد. كما أن هذا يؤثر أيضًا على قيمة إعادة البيع لاحقًا، حيث سيكون أقل جاذبية في السوق.
مشكلات البطارية والأداء
تُعد البطارية من أكثر الأجزاء تأثرًا في الأجهزة المستعملة، إذ تفقد قدرتها على الاحتفاظ بالشحن مع الاستخدام المتكرر. وفي بعض الحالات، قد لا تدوم البطارية سوى دقائق قليلة بدون شاحن، مما يحد من قابلية استخدام الجهاز المحمول بشكل فعلي. إضافة إلى ذلك، قد يكون الأداء أقل بسبب مكونات قديمة لا تواكب البرامج الحديثة.
نقص المميزات
الأجهزة المستعملة غالبًا لا تحتوي على أحدث التقنيات مثل منافذ أسرع أو معالجات حديثة أو شاشات محسنة. وهذا يعني أنك قد توفر المال، لكنك ستتنازل عن أداء أعلى وميزات حديثة موجودة في الأجهزة الجديدة بنفس الفئة السعرية تقريبًا.
مخاطر خفية
من المخاطر أيضًا احتمال وجود أعطال خفية في اللوحة الأم أو التخزين أو المنافذ، وهي مشاكل قد لا تظهر إلا بعد فترة من الاستخدام. كما أن تكلفة الصيانة أو استبدال القطع قد تقلل من الفائدة الاقتصادية للشراء المستعمل.
قرار يحتاج إلى توازن
رغم العيوب، لا يعني ذلك أن شراء لابتوب مستعمل خيار سيئ دائمًا. إذا تم الفحص جيدًا وشراء الجهاز من مصدر موثوق، فقد تحصل على صفقة جيدة.
لكن يجب دائمًا الموازنة بين السعر المنخفض والمخاطر المحتملة، والتأكد من أن الجهاز يلبي احتياجاتك لفترة معقولة قبل اتخاذ القرار.
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