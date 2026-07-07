‏شبيهة هالاند تشعل مواقع التواصل.. 63 مليون مشاهدة في يوم واحد (صورة)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الطريق الى الكأس
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لربع نهائي كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-569338-639190020258681432.jpg
شبيهة هالاند تشعل مواقع التواصل.. 63 مليون مشاهدة في يوم واحد (صورة)
منوعات
2026-07-07 | 02:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
434 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تصدرت الروسية أناستاسيا كوستروميتينا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تمزح حول الشبه الكبير بينها وبين النجم النرويجي
إرلينغ هالاند
.
ونشرت والدة أناستاسيا الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" معلقة: "هل يبدو لي أم أن ابنتي تشبه أحد النجوم؟"، ليحقق المقطع انتشارا واسعا، بعدما تجاوز 63 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، إضافة إلى أكثر من 3.2 مليون إعجاب وما يزيد على 50 ألف تعليق.
وسخرت أناستاسيا من
الشهرة
المفاجئة عبر خاصية "الستوري"، قائلة: "صباح الخير يا أصدقاء! سجلت هدفين للمتابعين الجدد.. كل هذه المشاهدات خلال ليلة واحدة. شكرا إرلينغ لأننا متشابهان".
وأكدت أناستاسيا، البالغة 24 عاما والمقيمة في
موسكو
، أنها لم تكن من صناع المحتوى، وأن حسابها كان مخصصا لعرض أعمالها في مجال عرض الأزياء، قبل أن تتحول فجأة إلى ظاهرة على الإنترنت.
وقالت إنها كانت تعرف عن
هالاند
قبل
كأس العالم
، وإن المقربين منها لاحظوا الشبه بينهما قبل سنوات، لكنها في البداية لم تتقبل المقارنات، بل شعرت بالانزعاج من تشبيهها بلاعب كرة قدم رجل، قبل أن تغير نظرتها لاحقا وترى الأمر بطريقة مختلفة.
وأضافت أنها قررت استغلال هذا التشابه بعد انتشار مقاطع مشابهة لفتيات أخريات يشبهن هالاند، خاصة مع زيادة شعبية اللاعب خلال البطولة.
وعن ردود الفعل، كشفت أناستاسيا أن التعليقات أصبحت تصل إليها بشكل متواصل، وأن كثيرين مازحوها بأنها "شقيقة هالاند"، وتتمنى أناستاسيا أن يصل الفيديو إلى هالاند نفسه، قائلة إن رؤيته يعلق على المقطع أو يتفاعل معه سيكون أمرا ممتعا للغاية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حفيد ترامب اللبناني يشعل مواقع التواصل.. شاهد كيف احتفلت عائلته بعيد ميلاده الأوّل!
08:18 | 2026-05-20
فضيحة مصفى بيجي وعدنان الجميلي.. "كنز" تحت "الچرباية" يُشعل مواقع التواصل! (فيديو)
05:49 | 2026-06-11
"الجاموس ترامب" يشعل مواقع التواصل.. يستحم 4 مرات باليوم
08:08 | 2026-05-21
دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا
16:20 | 2026-05-24
شبيهة
هالاند
إرلينغ هالاند
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
السومرية
النرويج
الشهرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
اقتصاد
33.73%
03:59 | 2026-07-06
الدولار يواصل الانخفاض في العراق.. آخر تحديث لأسعار الصرف
03:59 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
محليات
26.39%
05:00 | 2026-07-06
ليس لـ"ضيق الوقت".. "الأخبار" تكشف أسباب إلغاء تشييع الخامنئي في بغداد
05:00 | 2026-07-06
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
اقتصاد
22.15%
09:37 | 2026-07-05
في اسواق بغداد واربيل.. تراجع جديد بسعر صرف الدولار
09:37 | 2026-07-05
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
محليات
17.73%
09:40 | 2026-07-06
اسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
09:40 | 2026-07-06
المزيد
أحدث الحلقات
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
الأكثر مشاهدة
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
الطريق الى الكأس
الفيفا في قفص الاتهام.. كيف تحول الطرد إلى مكسب أمريكي؟ - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٦ | 2026
14:15 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
نشرة أخبار السومرية
٦ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
Live Talk
شغف يبدأ من النجوم - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-06
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
عشرين
الزيدي بين مهمتين .. جندي الإصلاح وضابط السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٤ | الموسم 5
16:30 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
استديو Noon
استديو نون 5-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-05
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الكلام في الظهر 2-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-02
اخترنا لك
رغم حرارة الصيف.. ظاهرة فلكية الليلة
12:50 | 2026-07-06
عيوب شراء لابتوب مستعمل.. كل ما يجب أن تعرفه قبل اتخاذ القرار
12:37 | 2026-07-06
كم دقيقة من أشعة الشمس تكفي للحصول على فيتامين د؟
12:26 | 2026-07-06
رحمة رياض تستعد لإحياء "ليلة عراقية" في الرياض وتوجه رسالة إلى جمهورها السعودي!
07:44 | 2026-07-06
خلل في "آيفون" يسرق 100 جيجابايت من الذاكرة
11:27 | 2026-07-05
أعراض حساسية الشمس وسبل الوقاية منها
01:00 | 2026-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.