رحمة رياض تستعد لإحياء "ليلة عراقية" في الرياض وتوجه رسالة إلى جمهورها السعودي!

ويأتي الحفل ضمن برنامج الفعاليات الفنية لصيف 2026، الذي يشهد استضافة نخبة من نجوم الغناء العرب، في إطار تقديم أمسيات موسيقية متنوعة تلبي اهتمامات الجمهور.بالتزامن مع الإعلان عن الحفل، عبّرت رياض عن حماسها للعودة إلى جمهور المملكة، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنها تتطلع إلى هذه الأمسية، في رسالة عكست حجم الشوق الذي يجمعها بمحبيها في .ومن المنتظر أن تقدم رحمة رياض خلال الحفل مجموعة من أبرز أعمالها التي حققت نجاحاً واسعاً، إلى جانب مختارات من الأغاني الخليجية، لتمنح جمهورها أمسية تجمع بين اللون العراقي والطابع الخليجي الذي اشتهرت بتقديمه.كما يُتوقع أن تتضمن قائمة الأغاني أغنية " "، التي لاقت انتشاراً كبيراً منذ صدورها، بفضل كلماتها التي تتناول الاستقلالية والثقة بالنفس، ورسالتها الداعمة لتجاوز العلاقات المؤذية.وتواصل رحمة رياض تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي، من خلال أعمالها التي تجمع بين الجودة الفنية واختيار الموضوعات القريبة من الجمهور، وهو ما انعكس على نجاح أغانيها وانتشارها في مختلف .ويترقب جمهور الفنانة العراقية هذه العودة إلى ، في أمسية يُنتظر أن تشهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً مع أشهر أغانيها.