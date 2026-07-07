واتساب يطرح ميزة جديدة على آيفون

وتتمثل الميزة في ظهور نقطة خضراء صغيرة على صورة الملف الشخصي للمستخدمين المتصلين بالتطبيق، بهدف مساعدة المستخدم على معرفة جهات الاتصال المتاحة قبل إرسال الرسائل.ووصلت الميزة الجديدة إلى النسخة التجريبية من على نظام iOS، بعد ظهورها سابقًا في النسخة التجريبية لأجهزة أندرويد، حيث تعمل النقطة كمؤشر مباشر لحالة الاتصال، فتظهر عندما يكون المستخدم داخل التطبيق وتختفي فور مغادرته.ظهور محدودبحسب التقارير، لا تظهر النقطة الخضراء حالياً في قائمة المحادثات الرئيسية أو داخل نافذة الدردشة نفسها، بل تظهر عند فتح معلومات جهة الاتصال من خلال الضغط على الشريط العلوي داخل المحادثة.ويشير ذلك إلى أن واتساب قد يكون بصدد اختبار ردود فعل المستخدمين قبل توسيع نطاق ظهور الميزة في أماكن أخرى من التطبيق.وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه من واتساب لجعل معرفة حالة الأصدقاء وجهات الاتصال أكثر سهولة، إذ تعمل الشركة أيضاً، وفق التقارير، على تطوير واجهة مخصصة لجهات الاتصال قد تساعد المستخدمين على رؤية الأشخاص المتصلين حالياً أو الذين كانوا نشطين مؤخراً.حماية الخصوصيةرغم أن الميزة تهدف إلى زيادة وضوح حالة الاتصال، فإن واتساب حافظ على بعض إعدادات الخصوصية الحالية. فإذا اختار المستخدم إخفاء حالة الاتصال الخاصة به من إعدادات الخصوصية، فلن تظهر له أو لغيره النقطة الخضراء المرتبطة بحالته.كما أن التطبيق يعرض المستخدم على أنه متصل فقط أثناء فتحه للتطبيق فعلياً.وتأتي هذه الإجراءات لتجنب الكشف المستمر عن نشاط المستخدمين، خصوصاً أن ميزات إظهار الحالة الإلكترونية كانت دائماً موضوعاً حساساً بين سهولة التواصل والحفاظ على الخصوصية.طرح تدريجيفي الوقت الحالي، لا تزال الميزة متاحة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على آيفون، كما هو الحال عادة مع الميزات الجديدة قبل إطلاقها رسمياً.وقد لا تظهر حتى للمستخدمين الذين يمتلكون أحدث نسخة تجريبية، بسبب اعتماد واتساب على التفعيل التدريجي.ولم تعلن الشركة بعد عن موعد وصول النقطة الخضراء إلى النسخة المستقرة المتاحة لجميع مستخدمي آيفون، لكن نجاح الاختبار قد يمهد لإطلاقها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة.