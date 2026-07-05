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خلل في "آيفون" يسرق 100 جيجابايت من الذاكرة

منوعات

2026-07-05 | 11:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خلل في &quot;آيفون&quot; يسرق 100 جيجابايت من الذاكرة
128 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تشهد بعض أجهزة آيفون خلال الفترة الأخيرة مشكلة تقنية غير معتادة، فقد أفاد مستخدمون بأن نظام iOS يستهلاك كميات ضخمة من مساحة التخزين الداخلية قد تتجاوز أحيانًا 100 جيجابايت، دون سبب واضح أو ملفات مرئية يمكن حذفها.

ووفقًا لتقارير تقنية حديثة، تظهر المشكلة غالبًا ضمن قسم بيانات النظام "System Data"، وهو جزء من نظام iOS مخصص لتخزين الملفات المؤقتة والذاكرة المخبأة وسجلات التشغيل، لكن في بعض الحالات يتضخم هذا القسم بشكل غير طبيعي ليشغل مساحة هائلة من الجهاز.
وأفاد عدد من المستخدمين بأن أجهزة آيفون الخاصة بهم بدأت تعرض استهلاكًا غير منطقي لمساحة التخزين، فقد وصلت في بعض الحالات إلى 80 أو حتى 150 جيجابايت من بيانات النظام وحدها.
والمشكلة لا تبدو مرتبطة بتطبيق واحد، بل تظهر فجأة وتؤثر في الأجهزة ذات السعات المتوسطة مثل 128 جيجابايت، ما يجعلها تعاني من امتلاء التخزين بسرعة شديدة وتعطل القدرة على تحميل التحديثات أو حفظ الملفات الجديدة.
ويشير خبراء إلى أن iOS يقوم بعملية فحص وتخزين مؤقت للبيانات بشكل مستمر لتحسين الأداء، لكن هذا النظام قد يخرج أحيانًا عن السيطرة ويؤدي إلى تضخم غير طبيعي في مساحة البيانات النظامية.
تأثيرات مزعجة
تسبب هذه المشكلة عدة آثار مباشرة، أبرزها امتلاء مساحة التخزين فجأة وبطء في أداء الجهاز وفشل في تنزيل تحديثات iOS وصعوبة في حفظ الصور أو التطبيقات الجديدة. كما أبلغ بعض المستخدمين أن الجهاز يصبح غير مستقر عندما تقترب مساحة التخزين من الامتلاء الكامل، وهو ما يضاعف من الإحباط الناتج عن هذا الخلل.
حل المشكلة
رغم عدم صدور حل رسمي نهائي من شركة أبل حتى الآن، فإن عدة طرق أثبتت فعاليتها جزئيًا، من بينها إعادة تشغيل الجهاز، حيث يساعد ذلك في إعادة حساب التخزين بشكل صحيح وتقليل الحجم الظاهر.
في السياق عينه، يمكن يمكن تفعيل خيار "Offload Unused Apps" لتقليل الضغط على التخزين دون فقدان البيانات، ومسح الكاش والبيانات المؤقتة، خصوصًا في المتصفحات والتطبيقات الثقيلة مثل الشبكات الاجتماعية.
مع ذلك يبقى أفضل حل فعّال في بعض الحالات هو عمل نسخة احتياطية للبيانات وإعادة ضبط المصنع "DFU Restore". وقد أظهر هذا الحل نتائج قوية في تقليل مشكلة بيانات النظام بشكل كبير بعد إعادة تثبيت النظام من الصفر.
لا تعليق رسميا
حتى الآن، لم تصدر شركة أبل توضيحًا رسميًا شاملاً حول هذه المشكلة، لكن تقارير المستخدمين تشير إلى أنها قد تكون مرتبطة بآلية التخزين المؤقت داخل iOS أو أخطاء في حساب البيانات بعد التحديثات.
ويبدو خلل بيانات النظام في آيفون مشكلة مستمرة ومتكررة عبر عدة إصدارات من iOS، حيث يؤدي أحيانًا إلى استهلاك غير طبيعي لمساحة التخزين دون تدخل المستخدم.
ورغم توفر حلول مؤقتة، يبقى الحل الجذري مرتبطًا غالبًا بإعادة ضبط الجهاز أو انتظار تحديثات رسمية من أبل لمعالجة المشكلة نهائيًا.
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