خبيرة تحذر النساء في سن اليأس: الكحول يعيق خسارة الوزن

وأشارت إلى أن الكحول يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، إذ يوفر الغرام الواحد منه سبع سعرات حرارية، كما أن الجسم يعطيه الأولوية في عملية الأيض، ما يزيد من احتمالية تخزين الدهون. وأضافت أنه يضعف أيضاً القدرة على ضبط الشهية والالتزام بالنظام الغذائي.ونصحت باتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على قاعدة "80/20"، مع الحفاظ على عجز معتدل في السعرات الحرارية، وشرب نحو لترين من الماء يومياً، مؤكدة أن تقليل استهلاك الكحول يعد من أكثر الخطوات فاعلية للمساعدة في التحكم بالوزن خلال مرحلة انقطاع الطمث.