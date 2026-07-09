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نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر
منوعات
2026-07-09 | 11:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
يتطلب التعامل مع موجات الحر الشديدة اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على صحة الجسم وتجنب تأثيرات ارتفاع الحرارة، خاصة مع تزايد صعوبة النوم والشعور بالإرهاق خلال فترات الطقس الحار.
وقدمت
الدكتورة
كلير رومز، طبيبة عامة ومسؤولة عن علاج الأرق في عيادة "بوتس أونلاين"، مجموعة من النصائح لمساعدة الأشخاص على النوم خلال الطقس الحار، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يعطل قدرة الجسم الطبيعية على خفض حرارته اللازمة للدخول في النوم والاستمرار فيه.
وقالت رومز إن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين النوم، منها تجنب استخدام الماء شديد البرودة قبل النوم. وأوضحت أن الاستحمام بماء بارد وليس مثلجا قد يكون أكثر فاعلية، إلى جانب استخدام غطاء وسادة بارد أو وضع قطعة قماش مبللة وباردة على مناطق النبض مثل الرقبة أو الرسغين أو الجبهة.
وحذر أطباء من أن الماء شديد البرودة قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجلد، ما يحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة ويبطئ عملية التبريد.
تهيئة
غرفة
النوم قبل حلول الليل
نصحت رومز بمنع تراكم الحرارة داخل غرفة النوم خلال النهار، وذلك بإبقاء الستائر مغلقة خاصة في الغرف التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وأضافت أنه مع انخفاض درجات الحرارة مساء، ينبغي فتح النوافذ لتحسين حركة الهواء قبل النوم، مشيرة إلى أن تجهيز
الغرفة
مسبقا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مستوى الراحة خلال الليل.
كما أوصت بالنوم في وضعية تسمح بمرور الهواء حول الجسم، واستخدام أغطية سرير خفيفة وجيدة التهوية، وتشغيل مروحة للمساعدة على تحريك الهواء، إضافة إلى ترك القدمين مكشوفتين للتقليل من حرارة الجسم.
الترطيب والطعام يؤثران في النوم خلال موجة الحر
شددت الطبيبة على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم خلال اليوم، داعية إلى شرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يوميا.
كما نصحت بتجنب الوجبات الدسمة أو الحارة قبل النوم مباشرة، لأن عملية الهضم قد تزيد حرارة الجسم.
ويعاني معظم الأشخاص من اضطراب مؤقت في النوم أثناء فترات الطقس الدافئ، ولا يعني مرور عدة ليال سيئة بسبب الحرارة الإصابة بالأرق.
وغالبا ما تتحسن جودة النوم مع انخفاض درجات الحرارة أو عودة الروتين اليومي إلى طبيعته. لكن استمرار مشكلات النوم لفترة طويلة أو تأثيرها على الحياة اليومية قد يكون مؤشرا على وجود اضطراب نوم.
ويعرف الأرق بأنه صعوبة في بدء النوم أو الاستمرار فيه أو الاستيقاظ المبكر، وعادة ما يحدث ثلاث ليال على الأقل أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وقد يصاحبه تعب وضعف في التركيز أو شعور بالتهيج خلال النهار.
وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا استمرت مشكلات النوم بعد انتهاء موجة الحر أو لم تتحسن رغم اتباع عادات نوم صحية.
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