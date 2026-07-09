نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تسهيل عبور 800 سفينة عبر مضيق هرمز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر

منوعات

2026-07-09 | 11:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نصائح للحفاظ على الراحة وتحسين النوم ليلا مع اشتداد موجات الحر
207 شوهد

يتطلب التعامل مع موجات الحر الشديدة اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على صحة الجسم وتجنب تأثيرات ارتفاع الحرارة، خاصة مع تزايد صعوبة النوم والشعور بالإرهاق خلال فترات الطقس الحار.

وقدمت الدكتورة كلير رومز، طبيبة عامة ومسؤولة عن علاج الأرق في عيادة "بوتس أونلاين"، مجموعة من النصائح لمساعدة الأشخاص على النوم خلال الطقس الحار، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يعطل قدرة الجسم الطبيعية على خفض حرارته اللازمة للدخول في النوم والاستمرار فيه.
وقالت رومز إن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين النوم، منها تجنب استخدام الماء شديد البرودة قبل النوم. وأوضحت أن الاستحمام بماء بارد وليس مثلجا قد يكون أكثر فاعلية، إلى جانب استخدام غطاء وسادة بارد أو وضع قطعة قماش مبللة وباردة على مناطق النبض مثل الرقبة أو الرسغين أو الجبهة.
وحذر أطباء من أن الماء شديد البرودة قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الجلد، ما يحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة ويبطئ عملية التبريد.

تهيئة غرفة النوم قبل حلول الليل

نصحت رومز بمنع تراكم الحرارة داخل غرفة النوم خلال النهار، وذلك بإبقاء الستائر مغلقة خاصة في الغرف التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
وأضافت أنه مع انخفاض درجات الحرارة مساء، ينبغي فتح النوافذ لتحسين حركة الهواء قبل النوم، مشيرة إلى أن تجهيز الغرفة مسبقا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في مستوى الراحة خلال الليل.
كما أوصت بالنوم في وضعية تسمح بمرور الهواء حول الجسم، واستخدام أغطية سرير خفيفة وجيدة التهوية، وتشغيل مروحة للمساعدة على تحريك الهواء، إضافة إلى ترك القدمين مكشوفتين للتقليل من حرارة الجسم.
الترطيب والطعام يؤثران في النوم خلال موجة الحر
شددت الطبيبة على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم خلال اليوم، داعية إلى شرب ما بين ستة وثمانية أكواب من الماء يوميا.
كما نصحت بتجنب الوجبات الدسمة أو الحارة قبل النوم مباشرة، لأن عملية الهضم قد تزيد حرارة الجسم.

ويعاني معظم الأشخاص من اضطراب مؤقت في النوم أثناء فترات الطقس الدافئ، ولا يعني مرور عدة ليال سيئة بسبب الحرارة الإصابة بالأرق.
وغالبا ما تتحسن جودة النوم مع انخفاض درجات الحرارة أو عودة الروتين اليومي إلى طبيعته. لكن استمرار مشكلات النوم لفترة طويلة أو تأثيرها على الحياة اليومية قد يكون مؤشرا على وجود اضطراب نوم.
ويعرف الأرق بأنه صعوبة في بدء النوم أو الاستمرار فيه أو الاستيقاظ المبكر، وعادة ما يحدث ثلاث ليال على الأقل أسبوعيا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وقد يصاحبه تعب وضعف في التركيز أو شعور بالتهيج خلال النهار.
وينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا استمرت مشكلات النوم بعد انتهاء موجة الحر أو لم تتحسن رغم اتباع عادات نوم صحية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
Play
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-09
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
Play
الممثلة سوزان الصالحي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٦ | season 2
16:15 | 2026-07-08
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
Play
الفراعنة في المونديال : مستويات مذهلة وخروج مشرف امام بطل العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٨ | 2026
15:15 | 2026-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
Play
٨ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Play
العراق في دقيقة 08-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-08
Live Talk
Play
Live Talk
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
Play
الصحة والرياضة مسؤولية مجتمعية - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-08
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
Play
مكافحة الفساد .. حـ.رب الدبابات ومعركة المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٥ | الموسم 5
16:15 | 2026-07-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
Play
واجبات مؤجلة 7-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07
Play
يمنى لو يسرى؟ 7-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-07

اخترنا لك
دراسة تكشف.. لماذا يجعلنا حكّ لدغات الحشرات نعاني من حكة أطول؟
09:12 | 2026-07-09
مضار لاصقات الشاشة على الهواتف
13:01 | 2026-07-08
هل يمتلك الابن الأوسط صفات أفضل من إخوته؟
12:45 | 2026-07-07
بشرى سارة للبشرية.. انتهاء إحدى أقوى موجات النشاط الشمسي لهذا العام
12:18 | 2026-07-07
واتساب يطرح ميزة جديدة على آيفون
07:54 | 2026-07-07
‏شبيهة هالاند تشعل مواقع التواصل.. 63 مليون مشاهدة في يوم واحد (صورة)
02:18 | 2026-07-07

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.