بعد مباراة مصر والارجنتين.. شيبسي توقف إنتاج الأكياس والعبوات التي تحمل صورة ميسي

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "قرار الشركة جاء بعد تصاعد مطالبات جماهيرية بسحب المنتجات التي تحمل صورة ، على خلفية الجدل التحكيمي الذي رافق المباراة، والتي انتهت بفوز بنتيجة (3-2)".وبحسب تقارير إعلامية، يرى عدد كبير من مشجعي المنتخب المصري أن "المباراة شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة أسهمت في خسارة ، رغم تقدمهم بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79".وأضافت التقارير أن "الشركة أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس التي تحمل صورة ميسي ضمن حملتها الترويجية الخاصة بكأس العالم"، فيما أوضحت أن "المنتجات المتوافرة حالياً في الأسواق جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات البطولة".