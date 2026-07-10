للمصابين بكوفيد-19.. قد يسرق بصرك

وشملت الدراسة التي قادها باحثون من جامعة لينشوبينغ ونشرت في دورية Nature Communications، نحو 100 شخص أصيبوا بكوفيد-19 ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى، لكنهم عانوا من مشاكل بصرية استمرت بين 3 أشهر و3 سنوات.وكان ثلث المشاركين في إجازة مرضية، إما كاملة أو جزئية، بسبب الأعراض.ووصف المصابون معاناتهم من انزعاج شديد، وحساسية مفرطة للضوء، وآلام حادة في العين، وصعوبة في تركيز البصر، لدرجة أن البعض لم يعد قادرا على النصوص، ما منعهم من مواصلة الدراسة أو العمل.واللافت أن الفحوصات التقليدية للعين لم تكشف أي خلل، ما ترك الأطباء عاجزين عن تقديم تشخيص أو تفسير للأعراض.ولحل هذا اللغز، قارن الفريق حالة هؤلاء المرضى بمجموعة ضابطة من 32 شخصا أصيبوا بكوفيد-19 أيضا لكن دون أن تظهر عليهم مشاكل بصرية.ثم لجأ الباحثون إلى اختبارين متخصصين، كشف الأول عن التهاب مزمن وتدهور في وظائف عينية متعددة تتحكم بها أعصاب الدماغ، بينما أظهر الثاني، الذي حلل البروتينات في سائل الدموع، وجود نمط غير طبيعي من البروتينات المنظمة للأعصاب والمناعة، مشابه لما يرى في حالات كوفيد-19 الشديدة والمميتة.وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، نيل لاغالي، أن هذه الاختبارات المتقدمة كشفت ما فشلت الفحوصات العادية في رؤيته، مؤكدا أن المشاكل البصرية لدى المصابين أصبحت الآن قابلة للتفسير.فقد تبين أن تلف الأعصاب الناتج عن الفيروس أدى إلى خلل في وظيفة حدقة العين، ما جعلها تسمح بدخول كمية أكبر من اللازم من الضوء، وهو ما يفسر حساسية الضوء الشديدة التي اشتكى منها المرضى، وكذلك الصداع وصعوبة القراءة والتركيز التي رافقتها. كما ربط تلف الأعصاب بظهور الحول لدى البعض، حيث تفقد العينان قدرتهما على التنسيق معا.ويأمل الباحثون أن تعمم نتائجهم على نطاق أوسع، معترفين بأن دراستهم شملت عينة صغيرة من السويديين فقط. ويطمحون إلى أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير علاجات فعالة، لكنهم يقرون بأن الطريق ما يزال طويلا لفهم كيفية تخفيف هذه المعاناة المستمرة.