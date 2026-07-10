لا حاجة للهاتف.. "واتساب" يوظف الساعات الذكية لمهام جديدة

وتهدف الميزات الجديدة إلى تسهيل تنفيذ الإجراءات اليومية مباشرة من الساعة، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى الهاتف لإتمام المهام البسيطة.ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحسينات التي تعمل عليها الشركة لتطوير تجربة استخدام على مختلف المنصات، مع التركيز بشكل متزايد على الأجهزة القابلة للارتداء.خيارات جديدةأصبح بإمكان المستخدمين تنفيذ عدد أكبر من الإجراءات المتعلقة بالمحادثات مباشرة من الساعة الذكية، مثل إدارة المحادثات بصورة أسرع والوصول إلى الخيارات الأساسية بسهولة أكبر من خلال واجهة محسنة.ويسعى واتساب من خلال هذه التغييرات إلى جعل استخدام التطبيق على الشاشة الصغيرة أكثر كفاءة، بحيث يتمكن المستخدم من التعامل مع الرسائل اليومية دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الهاتف الذكي.تجربة أكثر عمليةتبرز أهمية هذه الميزات لدى الأشخاص الذين يعتمدون على ساعات Wear OS أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة أو التنقل، إذ تسمح لهم بمتابعة الرسائل والرد عليها وإدارة بعض إعدادات المحادثات من المعصم مباشرة.كما ينسجم هذا التوجه مع التطور المستمر الذي يشهده نظام Wear OS، والذي يوفر إمكانات أكبر للمطورين لتقديم تطبيقات أكثر تكاملًا على الساعات الذكية.دعم مستمركان واتساب قد أطلق تطبيقه المستقل لساعات Wear OS قبل عدة سنوات، ما أتاح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية والاطلاع على الإشعارات مباشرة من الساعة، حتى في بعض الحالات دون الحاجة إلى وجود الهاتف بالقرب منهم.ويؤكد التحديث الجديد استمرار استثمار الشركة في تحسين هذه التجربة وإضافة مزيد من الوظائف .متى يصل التحديث؟بدأ واتساب بطرح الميزات الجديدة تدريجيًا، لذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع مستخدمي ساعات Wear OS حول العالم.وكما هو الحال مع معظم تحديثات واتساب، يتم الإطلاق على مراحل لضمان استقرار الأداء ومعالجة أي مشكلات قد تظهر أثناء عملية التوزيع.