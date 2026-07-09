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هل تُستخدم صورك على إنستغرام في الذكاء الاصطناعي؟ ميزة جديدة من ميتا تُثير الجدل!
تكنولوجيا
2026-07-09 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
89 شوهد
أعلنت شركة Meta عن إطلاق Muse Image، أول نموذج داخلي لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، في خطوة جديدة توسّع قدرات أدواتها الإبداعية المعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
.
وتتيح الميزة للمستخدمين إنشاء صور جديدة من خلال إدراج اسم مستخدم لحساب عام على
instagram
داخل نص الطلب (Prompt)، بحيث يستخدم
meta ai
الصور العامة المنشورة على ذلك الحساب كمرجع بصري لإنتاج صورة جديدة مستوحاة منها.
كيف تعمل الميزة؟
بحسب وثائق الدعم الخاصة بشركة Meta، يمكن للمستخدم كتابة طلب يتضمن اسم مستخدم عام على إنستغرام، مثل @username، ليعتمد
الذكاء الاصطناعي
على الصور المتاحة للعامة في ذلك الحساب عند إنشاء الصورة المطلوبة.
وتؤكد الشركة أن الحسابات العامة تكون مشمولة بهذه الميزة بشكل افتراضي، ما لم يقم صاحب الحساب بإلغاء تفعيل هذا الخيار يدويًا.
هل يتم إشعار أصحاب الحسابات؟
تشير Meta إلى أن أصحاب الحسابات لن يتلقوا أي إشعار عندما تُستخدم صورهم العامة كمرجع لإنشاء صور عبر الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الشفافية وآلية استخدام المحتوى المنشور على المنصة.
كيف يمكن إيقاف استخدام الصور؟
يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في إتاحة منشوراتهم أو مقاطع "Reels" العامة لهذه الميزة، تعطيلها من خلال إعدادات إنستغرام، عبر قسم "المشاركة وإعادة الاستخدام" (Sharing and Reuse)، حيث توفر Meta خيارًا يمنع استخدام المحتوى العام في بعض ميزات الذكاء الاصطناعي.
جدل جديد حول الخصوصية
أثار إطلاق Muse Image موجة جديدة من النقاش بشأن الخصوصية الرقمية وحقوق المستخدمين، خاصة مع اعتماد الميزة على المحتوى المنشور للعامة دون إرسال إشعار إلى أصحاب الحسابات عند استخدامه كمرجع.
ويرى منتقدون أن هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مفهوم الموافقة الصريحة على استخدام المحتوى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما تؤكد Meta أن المستخدمين يملكون خيار تعطيل المشاركة إذا لم يرغبوا في الاستفادة من هذه الإمكانية.
ومع استمرار تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبدو الموازنة بين الابتكار وحماية خصوصية المستخدمين واحدة من أبرز التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة.
المحرر
جنيفر فرحات
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