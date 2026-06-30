قاضية أمريكية ترفض طلب "ميتا" بإسقاط دعوى تتهمها بإدمان الأطفال على منصاتها

وبحسب قرار صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، رفضت قاضية المحكمة الجزئية في مدينة أوكلاند بولاية ، إيفون جونزاليس روجرز، طلب "ميتا" برد الاتهامات الموجهة إليها.وتتضمن الدعوى اتهامات للشركة بالخداع، وممارسة أساليب غير عادلة، إضافة إلى انتهاك خصوصية الأطفال على الإنترنت، ما يمهد لاستمرار الإجراءات القضائية بحق الشركة أمام المحكمة.