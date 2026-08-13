الهاتف البسيط يعود بقوّة… لماذا يتخلّى البعض عن هواتفهم الذكية؟

قد يبدو الأمر غريبًا في البداية، لكنّ الفكرة بسيطة: ماذا لو كان الهاتف موجودًا لخدمتنا، لا لخطف انتباهنا؟الهاتف الذكي جعل كل شيء متاحًا في لحظة واحدة؛ رسالة، إشعار، فيديو، خبر، ومنشور جديد. ومع تكرار هذه المقاطعات، قد يصبح من الصعب الحفاظ على التركيز. وتشير أبحاث إلى أن إشعارات الهاتف يمكن أن تشتت الانتباه حتى عندما لا يتفاعل المستخدم معها مباشرة.وهنا تأتي جاذبية الهاتف البسيط. عندما تختفي التطبيقات التي لا تنتهي، يُصبح الهاتف أقلّ إغراءً، وتصبح المكالمة مجرّد مكالمة، والرسالة مجرد رسالة. وفي دراسة حديثة، أدّى حجب الإنترنت المحمول لمدّة أسبوعين مع الإبقاء على المكالمات والرسائل إلى تحسن في بعض مؤشرات الانتباه والرفاه لدى المشاركين، مع زيادة الوقت الذي قضوه في أنشطة مثل التواصل وجهًا لوجه والرياضة.لكن المسألة ليست دعوة للجميع إلى رمي هواتفهم الذكية في أقرب سلّة مهملات! فالكثير من الناس يحتاجون إلى تطبيقات العمل والمصارف والخرائط والمصادقة الرقمية وغيرها. كما أنّ الهاتف الذكي يمكن استخدامه بطريقة متوازنة إذا جرى التحكم في الإشعارات والتطبيقات والعادات الرقمية.الفكرة الحقيقية وراء عودة الهاتف الغبي أعمق من مجرد الحنين إلى الماضي. إنّها محاولة لاستعادة شيء ثمين: الانتباه.ربّما لا نحتاج إلى هاتف يعرف كل شيء، ويخبرنا بكل شيء، ويطالبنا بأن ننظر إليه طوال الوقت. ربما نحتاج أحيانًا إلى جهاز يفعل القليل... حتى نتمكن نحن من فعل الكثير.في عالمٍ تحاول فيه التطبيقات ومواقع التواصل جذب انتباهنا طوال الوقت، قد يكون الهاتف البسيط وسيلة لاستعادة ما نحتاجه أكثر من أي وقت مضى: وقتنا وتركيزنا.