5 تأثيرات غريبة لكسوف الشمس.. ماذا يحدث للحيوانات والطقس والطرق؟

ولا تقتصر تأثيرات الكسوف على حجب ، إذ يمكن أن ترافقه تغيرات مؤقتة في سلوك الحيوانات والطقس وحتى حركة المرور.قد يدفع الظلام المفاجئ بعض الحيوانات إلى التصرف كما لو أن الليل حلّ، فتعود الطيور إلى أماكن مبيتها، فيما قد تتغير أنماط نشاط بعض الحشرات والعناكب.كما أظهرت دراسة لكسوف عام 2017 ارتفاعاً في حوادث الطرق خلال فترة الكسوف، وربط الباحثون ذلك بزيادة حركة المرور وتشتت انتباه السائقين والسفر إلى أماكن غير مألوفة لمشاهدة الظاهرة.وفي السياق، يؤدي حجب أشعة الشمس إلى انخفاض مؤقت في درجات الحرارة، قد يتراوح خلال الكسوف الجزئي بين درجة وثلاث درجات مئوية، وقد يصل إلى نحو 5 درجات خلال الكسوف الكلي، بحسب المنطقة والظروف الجوية.أيضاً، يؤدي التبريد المفاجئ لسطح الأرض إلى تغير حركة الهواء القريبة من سطحها، ما قد يتسبب في انخفاض سرعة الرياح وتحول اتجاهها لفترة قصيرة.وأشارت أبحاث سابقة إلى إمكانية حدوث تغيرات في شكل وبنية بعض البكتيريا والفطريات أثناء الكسوف، في مؤشر على تأثر بعض الكائنات الدقيقة بالتغير المفاجئ في الضوء.