تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف سامسونغ المنتظر

تبعا للتسريبات حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.3/76.6/7.4) ملم، وزنه 193 غ، وحمي بإطار من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.شاشته أتت Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة +Corning Gorilla Glass Victus.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات One UI 9، ومعالج Exynos 2500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Xclipse 950، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيدوهات 4K.زوّد الهاتف أيضا بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Samsung Wireless DeX، وبطارية Si/C Li-Ion بسعة 4900 تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.