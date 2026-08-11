لعلاج أمراض الأسنان واللثة.. اكتشاف خلطة سحرية جديدة

شملت الدراسة 109 مريضا يعانون من التهاب دواعم السن الشديد، وهو أحد أكثر أمراض اللثة شيوعا، ويعتبر من الامراض الالتهابية المزمنة التي تدمر الأنسجة الداعمة للسن، ويؤدي عدم علاجه إلى فقدان الأسنان وعظام الفك المحيطة بها، وخلال الدراسة خضع جميع المشاركين لجلسة تنظيف أسنان معيارية عند الطبيب، ثم تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: الأولى عولجت بالمضادات الحيوية، والثانية بأحماض "أوميغا‑"3 مع الأسبرين منخفض الجرعة، والثالثة بالخيارين معا، والرابعة عولجت بدواء وهمي.وبعد عام من العلاج، حقق 58% من المرضى الذين تناولوا المضادات الحيوية و57.7% من الذين تلقوا أحماض "أوميغا-"3 الدهنية والأسبرين الهدف السريري. أما في مجموعة الدواء الوهمي، فكانت هذه النسبة 23.1% فقط، كما لم يظهر الجمع بين المضادات الحيوية وأحماض "أوميغا-"3 الدهنية أي فوائد إضافية.ويرى الباحثون أن هذا المزيج قد يمثل بديلا واعدا لعلاج أمراض اللثة والأسنان للأشخاص الذين لا يناسبهم استخدام مضادات الحيوية، كما أنه قد يسهم في تقليل استخدام مضادات الحيوية، وبالتالي سيقلل من تنامي ظاهرة المقاومة البكتيرية للأدوية.وكانت دراسة أجراها علماء من قد أظهرت أيضا أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم تعزز فعالية علاج دواعم السن، وقد تكون مادة طبيعية واعدة في المستقبل لدعم علاجات الأسنان.