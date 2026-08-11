ما تأثير الوزن الزائد خلال الطفولة على الخصوبة بالمستقبل؟

ورصد الباحثون علاقة بين زيادة الوزن في مرحلة الطفولة واحتمالات الإنجاب خلال الفترة العمرية الممتدة من 25 إلى 29 عاماً، إلا أن التأثير بدا أكثر وضوحاً لدى النساء بين 30 و45 عاماً، وهي الفترة التي تشهد عادةً زيادة في الإقبال على خدمات ومراكز علاج الخصوبة.وقالت ، التي قادت الدراسة من مستشفى فريدريكسبرغ في ، إن نتائج البحث تشير إلى وجود ارتباط بين السمنة في مرحلة مبكرة من الحياة والقدرة على الإنجاب في المستقبل، مع ازدياد وضوح هذه العلاقة لدى النساء الأكبر سناً.واعتمدت الدراسة على بيانات صحية لأكثر من 60 ألف امرأة دنماركية، وجرى تتبع حالاتهن على مدى سنوات طويلة، مع مقارنة مؤشر كتلة الجسم خلال مرحلة الطفولة بمعدلات الإنجاب في مراحل لاحقة من حياتهن.وأظهرت النتائج أن الفتيات اللواتي سجلن مؤشرات مرتفعة لكتلة الجسم في طفولتهن كن أقل احتمالاً للإنجاب في المستقبل. وبلغ الانخفاض في احتمالات الإنجاب نحو 22% خلال أواخر العشرينيات، بينما ارتفع إلى 44% لدى النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 35 و45 عاماً.ويرى متخصصون أن السمنة قد تؤثر في الإنجابية من خلال عدة عوامل، من بينها الالتهابات المزمنة منخفضة الدرجة والتأثير المحتمل في وظائف المبيض. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زيادة صعوبة حدوث الحمل أو استمرار الحمل بصورة طبيعية.وفي هذا السياق، أوضحت الطبيبة إفيلينا غرايفر، مديرة لدى النساء في مركز نورث ويل الطبي بمدينة ، أن السمنة قد ترتبط بحدوث تغيرات التهابية في الجسم، وهو ما يمكن أن ينعكس على صحة المبيض والقدرة على الحمل.ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت أن زيادة الوزن في الطفولة تؤدي بشكل مباشر إلى العقم، وإنما تكشف عن وجود علاقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في تلك المرحلة العمرية واحتمالات الإنجاب لاحقاً.وأشار الباحثون، في تصريحات نقلها موقع «هيلث داي»، إلى أن وزن الفتاة خلال سنوات الطفولة قد يكون أحد العوامل التي ترتبط بصحتها الإنجابية في المستقبل، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم طبيعة هذه العلاقة والعوامل المؤثرة فيها.