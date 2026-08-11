كسوف الشمس يوم غد يهدد بخفض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 10 غيغاواط

وأوضحت الوكالة استنادا إلى بيانات قدمتها ، أن انخفاض إنتاج الطاقة الكهروضوئية قد يصل إلى 9.7 في حال كانت الأجواء صافية، ما سيؤدي إلى تغير سريع ومتوقع في هيكل توليد الكهرباء بين الساعة 19:15 و21:30 بالتوقيت الأوروبي المركزي.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنها تتوقع تأثيرا إضافيا على عمل منظومة الطاقة الأوروبية بسبب الكسوف، وتستعد لعقد اجتماع فني لمشغلي الشبكات لتقييم التداعيات المحتملة.وأفادت بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E) بأن مشغلي شبكات الكهرباء الأوروبيين اتخذوا إجراءات مسبقة للتعامل مع التغير الحاد في إنتاج الطاقة الشمسية.وتلقى مسؤولو التحكم في الشبكات تعليمات خاصة، فيما جرى تحذير المشاركين في سوق الطاقة من الانخفاض المتوقع في إنتاج الكهرباء، على أن يتلقى المشغلون الوطنيون توقعات محدثة من خدمات الأرصاد الجوية.وخلال فترة الكسوف، سيتجنب المشغلون عمليات الفصل المجدولة لعناصر شبكات الكهرباء للحفاظ على أقصى قدر من المرونة التشغيلية، فيما أنشأت ENTSO-E فريق عمل خاصا لتنسيق الاستعدادات ومراقبة الوضع.وبحسب بيانات الشبكة، شكلت الطاقة الشمسية نحو 13% من إجمالي إنتاج الكهرباء في خلال عام 2025.