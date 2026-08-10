شعر ترامب يثير الجدل.. هل يرتدي الباروكة؟

وخلال فعالية في منتجع وكازينو "ريد روك" ظهر شعر بلون ذهبي وبكثافة واضحة الأمر الذي لفت انتباه مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من تصريحاته حول انخفاض أسعار الأدوية وتعافي الصناعة الأمريكية وزيادة الصادرات.ونشر الصحفي تعليقًا متسائلا عن سبب زيادة كثافة شعر ترامب، فيما تداول آخرون صورًا للرئيس من أيام سابقة للمقارنة، معتبرين أن التغيير بدا كبيرًا خلال فترة قصيرة.لكن قدم تفسيرًا بسيطًا للتباين، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الإضاءة تصنع كل شيء" في إشارة إلى إضاءة الصمامات الباعثة للضوء المستخدمة في موقع الفعالية.قصة شعر عمرها عقودولا تعد التساؤلات بشأن شعر ترامب جديدة، فقد ظلت تسريحته المميزة التي تعتمد على تمشيط الشعر إلى الأمام ثم سحبه إلى الخلف وتثبيته جزءا من صورته العامة لعقود.وذكر كاتب سيرة ترامب هيرت الثالث أن ترامب خضع في عام 1989 لعملية لتقليل فروة الرأس بهدف معالجة منطقة الصلع، كما وصف الكاتب البريطاني نايجل فارنديل، الذي التقى ترامب عام 2008، تسريحته بأنها "تسريحة تمشيط إلى الخلف" أثارت اهتمامه خلال المقابلة.