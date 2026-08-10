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شعر ترامب يثير الجدل.. هل يرتدي الباروكة؟

منوعات

2026-08-10 | 12:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شعر ترامب يثير الجدل.. هل يرتدي الباروكة؟
120 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أثار ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لاس فيغاس موجة جديدة من التساؤلات حول شعره، بعدما بدا أكثر كثافة ولمعانا مقارنة بصور التقطت له قبل أيام، ما دفع متابعين إلى التساؤل عما إذا كان التغيير ناتجا عن تصفيف مختلف أو إضاءة المكان، أو استخدام شعر مستعار.

وخلال فعالية في منتجع وكازينو "ريد روك" ظهر شعر ترامب بلون ذهبي وبكثافة واضحة الأمر الذي لفت انتباه مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من تصريحاته حول انخفاض أسعار الأدوية وتعافي الصناعة الأمريكية وزيادة الصادرات.
ونشر الصحفي آرون روبار تعليقًا متسائلا عن سبب زيادة كثافة شعر ترامب، فيما تداول آخرون صورًا للرئيس من أيام سابقة للمقارنة، معتبرين أن التغيير بدا كبيرًا خلال فترة قصيرة.
لكن البيت الأبيض قدم تفسيرًا بسيطًا للتباين، إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن "الإضاءة تصنع كل شيء" في إشارة إلى إضاءة الصمامات الباعثة للضوء المستخدمة في موقع الفعالية.
قصة شعر عمرها عقود
ولا تعد التساؤلات بشأن شعر ترامب جديدة، فقد ظلت تسريحته المميزة التي تعتمد على تمشيط الشعر إلى الأمام ثم سحبه إلى الخلف وتثبيته جزءا من صورته العامة لعقود.
وذكر كاتب سيرة ترامب هاري هيرت الثالث أن ترامب خضع في عام 1989 لعملية لتقليل فروة الرأس بهدف معالجة منطقة الصلع، كما وصف الكاتب البريطاني نايجل فارنديل، الذي التقى ترامب عام 2008، تسريحته بأنها "تسريحة تمشيط إلى الخلف" أثارت اهتمامه خلال المقابلة.

وقال ترامب آنذاك إن شعره حقيقي موضحًا أنه يستخدم رذاذ التثبيت بعد تمشيطه وهو مبلل حتى لا تفسده الرياح.
وفي مقابلات وتصريحات سابقة، تحدث ترامب عن روتين تصفيف شعره، مشيرا إلى أنه يستغرق نحو 20 دقيقة بعد الاستحمام، ويتضمن التمشيط والتجفيف والتصفيف ثم استخدام كمية كبيرة من مثبت الشعر. وقال عن تمسكه بهذه التسريحة إنها نوع ما من علامتي التجارية.
كما أفادت تقارير خلال ولايته الرئاسية الأولى بأن طبيبين تابعين له قالا إنه كان يتناول دواء لعلاج تساقط الشعر.

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