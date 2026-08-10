ميتا أمام محاكمة أمريكية بسبب تأثير منصاتها على القاصرين

وتتهم ولايات وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي الشركة باستخدام خصائص، بينها التمرير اللانهائي والإشعارات المتكررة وزر «الإعجاب»، لإبقاء القاصرين على المنصات لأطول فترة ممكنة، مع التقليل من مخاطر هذه الممارسات.ومن المقرر اختيار هيئة المحلفين الأربعاء، على أن تبدأ المرافعات في 18 آب وتستمر المحاكمة نحو ستة أسابيع، وسط توقعات باستجواب الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» مارك زاكربرغ.وتدفع الشركة بأن مشكلات النفسية لدى الشباب لا يمكن إرجاعها إلى تطبيق واحد، فيما تستند القضية إلى تسريبات الموظفة السابقة عام 2021 وما عُرف بـ«ملفات فيسبوك» بشأن مخاطر المنصات على المراهقين.