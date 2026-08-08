التعرق المفاجئ.. انذار مبكر ام إشارة لوجود شيء خطير

ووفقا لها، قد يرتبط التعرق المفرط باضطرابات القلق، بما فيها نوبات الهلع. ففي أثناء النوبة، ينشط الجهاز العصبي الودي، ما قد يؤدي إلى تعرق مفاجئ حتى في حالة الراحة. وغالبا ما ترافق ذلك أعراض أخرى، مثل خفقان القلب، والرعشة، وضيق التنفس، والشعور بالتوتر الداخلي أو الخوف.وحذرت الطبيبة من أن التعرق المفرط قد يظهر أيضا أثناء نوبات انخفاض سكر الدم، وهي حالة يحدث فيها هبوط حاد في مستوى الغلوكوز لدى مرضى السكري.وقالت: "قد يكون التعرق المفاجئ في بعض الحالات نتيجة لأمراض معدية، بما فيها السل أو الالتهابات الفيروسية المزمنة. وعادة ما ترافق هذه الحالات علامات التهابية أخرى، مثل ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالضعف".وأضافت أن التعرق قد يشير أحيانا إلى وجود اضطرابات في أحد الأعضاء الداخلية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التعرق البارد والرطب المصحوب بألم في ، أو ضيق التنفس، أو الضعف الشديد، أو الدوار، من علامات أمراض القلب والأوعية الدموية الحادة.