3400 طن من الأدوية المهدرة في إنجلترا سنوياً

وقدرت الرابطة كمية الأدوية المستخدمة جزئياً والتي تم التخلص منها خلال عام 2024-2025 بنحو 3400 طن، مشيرة إلى أن هذه الهدر يكلف هيئة البريطانية ما لا يقل عن 480 مليون جنيه إسترليني (نحو 647 مليون دولار) سنوياً.وقال رئيس الرابطة بيكارد إن هدر الأدوية لا يمثل خسارة مالية فحسب، بل قد يترتب عليه أيضاً آثار بيئية وصحية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات للحد من هذه المشكلة.