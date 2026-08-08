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ابل ترفع أسعار ايفون 17
منوعات
2026-08-08 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
176 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تعتزم شركة أبل رفع أسعار بعض طرز " آيفون 17"، بدءاً من الاثنين المقبل، 10 آب، وفق شائعة جديدة، قبل الزيادات الأوسع المتوقعة مع إطلاق سلسلة "
iphone
18 Pro" الشهر المقبل.
ونشر حساب التسريبات الصيني على منصة "ويبو" المعروف باسم "Fixed Focus Digital" أن شائعات تتداول بشأن تغيير أسعار آيفون 17 بدءًا من 10 أغسطس، لكنه لم يؤكد بشكل قاطع أن أبل ستجري الزيادة فعلاً.
وأضاف الحساب أن "أبل ألغت خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية في بعض خطوط التصنيع من 15% إلى 30%، دون أن يوضح المنتجات أو المكونات التي يشملها القرار".
وكانت أبل قد رفعت في حزيران أسعار أجهزة Mac وiPad ومعظم منتجاتها الأخرى، مشيرة إلى "ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين"، لكنها أبقت أسعار
iphone
وApple Watch وAirPods وStudio Display وملحقاتها دون تغيير.
وتتركز التوقعات حاليًا على أن تكون الجولة المقبلة من زيادات الأسعار مرتبطة بهواتف "iPhone 18 Pro"، التي يُتوقع إطلاقها الشهر المقبل إلى جانب "iPhone 18 Pro Max" وأول هاتف iPhone قابل للطي.
ومن المتوقع أن تواصل أبل بيع "iPhone 17" كخيار رئيس في الأسواق حتى العام المقبل، ما قد يمنحها سببًا لتعديل أسعاره بشكل مستقل عن إطلاق الجيل الجديد.
وفي حال أقرت أبل زيادة الأسعار الاثنين، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت ستشمل جميع طرز السلسلة، بما فيها "iPhone 17e" بسعر يبدأ من 599 دولارًا، و"iPhone 17" بسعر 799 دولارًا، و"iPhone Air" بسعر 999 دولارًا، و"iPhone 17 Pro" بسعر 1099 دولارًا، و"iPhone 17 Pro Max" بسعر 1199 دولارًا، أم ستقتصر على طرز محددة.
ولم تعلن أبل رسميًا حتى الآن عن أي تغيير في أسعار آيفون 17.
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