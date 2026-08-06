دراسة طبية تؤكد أهمية المكسرات في تعزيز صحة القلب والشرايين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
01:40 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يلغي مباراته الودية في دولة عربية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572412-639216287280811504.jpg
دراسة طبية تؤكد أهمية المكسرات في تعزيز صحة القلب والشرايين
منوعات
2026-08-06 | 11:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
أفادت تقارير ودراسات طبية حديثة، بأن إدراج المكسرات يومياً ضمن نظام غذائي متوازن يسهم بشكل فعال في دعم صحة الشرايين والأوعية الدموية؛ بفضل غناها بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة التي تحسن مستويات
الكوليسترول
وتحد من مخاطر أمراض القلب.
ونقل موقع «مايو كلينيك» الطبي، أن تناول المكسرات بانتظام يساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسكري، وخفض مستويات
الكوليسترول
الضار والدهون الثلاثية، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات القلبية والدماغية.
وأوضحت المصادر الطبية أن المكسرات تحتوي على عناصر غذائية حيوية، وفي مقدمتها الدهون غير المُشبعة، والبروتين النباتي، والألياف التي تعزز الشعور بالشبع، كما يوفر بعض أنواعها، كالجوز، كميات جيدة من أحماض «أوميغا-3» الدهنية، إضافة إلى مركبات نباتية مثل الستيرولات وحمض «إل-أرجينين»، التي تسهم في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم.
ودعا الخبراء إلى مراعاة الاعتدال في تناول المكسرات نظراً لغناها بالسعرات الحرارية، مع التركيز على اختيار الأنواع النيئة أو المحمصة جافاً والاكتفاء بالحفنات الصغيرة كبديل للوجبات الخفيفة العالية الدهون والسكريات؛ لضمان الاستفادة الكاملة من قيمتها الغذائية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السامرائي يزور كنيسة القلب الأقدس في كركوك ويؤكد أهمية التعايش بين العراقيين
06:18 | 2026-06-21
رئيس مجلس القضاء يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات
16:42 | 2026-08-05
الخزعلي والسوداني يؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار السياسي
17:09 | 2026-06-13
الحمداني يؤكد أهمية تعزيز الأداء المؤسسي ومتابعة الملفات الخدمية
14:43 | 2026-05-12
مكسرات
صحة القلب
الكوليسترول
حسن مستو
تيرول
عزيز
باتي
جافا
ميا
حمص
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر يوضح ما حصل في بغداد ليلة امس وفجر اليوم
أمن
53.39%
03:02 | 2026-08-07
مصدر يوضح ما حصل في بغداد ليلة امس وفجر اليوم
03:02 | 2026-08-07
في مصر.. اعتقال ضابط عراقي سابق برتبة لواء
دوليات
18.41%
02:14 | 2026-08-07
في مصر.. اعتقال ضابط عراقي سابق برتبة لواء
02:14 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
محليات
15.22%
06:40 | 2026-08-07
هيئة الحج تصدر قرارا يخص "لم الشمل" وتعديل استمارة قرعة الحج
06:40 | 2026-08-07
العراق يكسب دعوى قضائية امام المحاكم الأردنية
محليات
12.98%
03:39 | 2026-08-06
العراق يكسب دعوى قضائية امام المحاكم الأردنية
03:39 | 2026-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
الأكثر مشاهدة
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
اخترنا لك
ننجز في يوم ونتعثر في آخر.. ما سر تفاوت نشاطنا؟
07:34 | 2026-08-07
تحذيرات بعد تفشي "السالمونيلا".. ما علاقة البيض؟
07:20 | 2026-08-07
حل الصداع النصفي المزمن
06:42 | 2026-08-07
حين يتحول البحر إلى مشهد وداع.. لماذا حملت أنثى الدلفين صغيرها النافق؟
09:04 | 2026-08-06
فيتامين "د".. شمس دافئة أم مكملات؟
06:34 | 2026-08-06
مخدرات الأنبار تفكك شبكة من 19 متهما وتضبط 408 آلاف حبة كبتاغون (فيديو)
06:21 | 2026-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.