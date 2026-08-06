دراسة طبية تؤكد أهمية المكسرات في تعزيز صحة القلب والشرايين

ونقل موقع «مايو كلينيك» الطبي، أن تناول المكسرات بانتظام يساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسكري، وخفض مستويات الضار والدهون الثلاثية، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات القلبية والدماغية.وأوضحت المصادر الطبية أن المكسرات تحتوي على عناصر غذائية حيوية، وفي مقدمتها الدهون غير المُشبعة، والبروتين النباتي، والألياف التي تعزز الشعور بالشبع، كما يوفر بعض أنواعها، كالجوز، كميات جيدة من أحماض «أوميغا-3» الدهنية، إضافة إلى مركبات نباتية مثل الستيرولات وحمض «إل-أرجينين»، التي تسهم في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم.ودعا الخبراء إلى مراعاة الاعتدال في تناول المكسرات نظراً لغناها بالسعرات الحرارية، مع التركيز على اختيار الأنواع النيئة أو المحمصة جافاً والاكتفاء بالحفنات الصغيرة كبديل للوجبات الخفيفة العالية الدهون والسكريات؛ لضمان الاستفادة الكاملة من قيمتها الغذائية.