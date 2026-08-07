حل الصداع النصفي المزمن

حلّل الباحثون بيانات 448 مريضا يعانون من الصداع النصفي، وقارنوا العادات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من الشكل المتقطع للمرض مع أولئك الذين يعانون من الشكل المزمن، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين كانوا أكثر التزاما بمبادئ حمية البحر المتوسط كانوا أقل عرضة للإصابة بالصداع النصفي المزمن بنحو ثلاثة مرات، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل العمر، ، مؤشر كتلة الجسم، مدة المرض، الإفراط في استخدام مسكنات الألم، وعوامل نمط الحياة الأخرى.علاوة على ذلك، ارتبط الالتزام الأكبر بحمية بانخفاض عدد أيام الصداع شهريا، غير أن هذه العلاقة فقدت دلالتها الإحصائية بعد تعديل العوامل الأخرى المتعلقة بالعادات الغذائية، في حين بقي تأثير خفض خطر التحول إلى الشكل المزمن من الصداع ثابتا، كما لم يجد العلماء أي صلة واضحة بين شدة الصداع النصفي واستهلاك الماء، أو المشروبات الغازية المحلاة، أو الكافيين.ويؤكد الباحثون أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة قد يكون عاملا مهما مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ودعوا إلى إجراء المزيد من الدراسات السريرية المستقبلية لتأكيد هذه العلاقة.وكانت دراسة نشرتها مجلة Nutrients العلمية أيضا قد أظهرت أن اتباع حمية المتوسط، وحمية DASH، والتغذية النباتية عالية الجودة، يقلل خطر الإصابة ببعض أنواع لدى النساء.