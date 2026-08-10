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على الهواء مباشرة.. موظف فضولي يتسبب ببث غير مقصود لخبر وفاة الملك تشارلز
منوعات
2026-08-10 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أقرت الهيئة التنظيمية للإعلام البريطاني أن "إذاعة كارولين" انتهكت قواعد البث، بعد أن بثت عن طريق الخطأ إعلانا بوفاة الملك
تشارلز الثالث
خلال برنامج إذاعي في ايار الماضي.
وكانت الإذاعة التي تبث من مقاطعة إسكس اﻹنجليزية قد اعتذرت فورا بعد بث رسالة نصها: "نعلق برامجنا العادية حتى إشعار آخر حدادا على وفاة صاحب الجلالة الملك
تشارلز الثالث
"، تلاها
النشيد الوطني
ونحو 16 دقيقة من الصمت، قبل أن يوضح المقدم أن الخبر غير صحيح ويعتذر عن الخطأ التقني.
وكشف تحقيق الهيئة التنظيمية للإعلام البريطاني (Ofcom) أن موظفا كان يقوم بصيانة جهاز الكمبيوتر الخاص بالاستوديو، وصل إلى الملفات الصوتية المسجلة مسبقا وقام بتشغيلها بدافع الفضول، دون أن يدرك أنها ستبث على الهواء مباشرة.
وعندما أدرك ما حدث، أوقف الملفات وغادر المقر في حالة ذعر.
وتلقت الهيئة شكاوى بشأن الحادثة، واعتبرت أن الإذاعة خالفت قاعدتين: الأولى تتطلب نقل الأخبار بدقة وحياد، والثانية تلزم بالاعتراف بالأخطاء وتصحيحها فورا على الهواء.
وأشارت إلى أن الإذاعة لم تبث اعتذارا وتوضيحا إلا بعد مرور نحو 30 دقيقة من الإعلان الخاطئ، رغم أن مهندسا كان على علم بالمشكلة، لكن استغرق الأمر وقتا لفهم ما حدث واستعادة البرنامج المجدول، خاصة أن المقدم كان يبث البرنامج عن بعد.
من جانبها، أوضحت الإذاعة أن الملفات كانت مصحوبة بتعليمات صارمة للمقدمين والمديرين، لكن الموظف قام بتشغيلها بدافع الفضول.
وأكدت أنها تعاملت مع الأمر بجدية واتخذت إجراءات فورية، بما في ذلك توبيخ الموظف المعني وتلقي اعتذاره، وإزالة الملفات من سطح مكتب الكمبيوتر، وتذكير جميع المقدمين والموظفين بالإجراءات الصحيحة لمنع تكرار الحادثة.
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