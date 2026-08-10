تحذيرات قبل حدوثها.. ظاهرة فلكية نادرة في سماء العالم

يأتي ذلك بينما يظهر الكسوف بصورة جزئية في مناطق واسعة من أوروبا وشمال غرب أفريقيا وأجزاء من الشمالية.لكن بالنسبة إلى ، هناك مفاجأة مهمة؛ إذ لن يكون الكسوف الشمسي المرتقب مرئيًا من الأراضي المصرية.وتشير بيانات الرصد الفلكي إلى أن الظاهرة لن تظهر في سماء مصر، بينما سيكون الكسوف التالي المرئي من مصر هو خسوف قمري جزئي يوم 28 أغسطس 2026.متى يحدث ؟يحدث الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب عن أجزاء من سطح الأرض ويسقط ظله عليها. وفي حالة الكسوف الكلي، يغطي القمر قرص الشمس بالكامل بالنسبة للمراقبين الموجودين داخل المسار الضيق لظل القمر.وتشير بيانات إلى أن كسوف 12 أغسطس/ آب سيكون كليًا في نطاق محدد يمر عبر وأيسلندا وشمال وإسبانيا، بينما ستشهد مناطق أخرى كسوفًا جزئيًا بدرجات متفاوتة.وتبلغ لحظة الكسوف الأعظم نحو الساعة 17:46 بالتوقيت العالمي، بينما تختلف مواعيد بداية الظاهرة وذروتها ونهايتها من منطقة إلى أخرى وفق موقع المشاهد على مسار الكسوف.كم تستمر فترة الكسوف الكلي؟لن يستمر حجب الشمس بالكامل لفترة طويلة، إذ توضح أن مرحلة الكسوف الكلي ستكون أقل من دقيقتين في معظم المناطق الواقعة داخل مسار الكلية، وقد تمتد إلى أكثر قليلًا من دقيقتين في بعض المواقع القريبة من مركز المسار، لكنها ستظل أقل من دقيقتين ونصف.أما في المناطق التي تشهد الكسوف الجزئي، فسيستمر ظهور القمر وهو يحجب جزءًا من قرص الشمس لفترة أطول، وتختلف مدة الظاهرة بحسب الموقع الجغرافي.تحذير مهم قبل مشاهدة الكسوفتحذر ناسا من النظر مباشرة إلى الشمس خلال مراحل الكسوف الجزئي من دون استخدام وسائل حماية مخصصة للعين، لأن أشعة الشمس يمكن أن تسبب أضرارًا خطيرة للعين.وتشدد الإرشادات على ضرورة استخدام نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف أو أدوات رصد شمسية آمنة تتوافق مع معيار ISO 12312-2، مع التأكيد على أن النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية المطلوبة مهما كانت درجة قتامة عدساتها.كما تحذر ناسا من استخدام الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات للنظر إلى الشمس من دون تركيب مرشح شمسي مخصص في مقدمة الجهاز، لأن تركيز أشعة الشمس عبر هذه الأدوات قد يؤدي إلى إصابة خطيرة للعين.متى يمكن النظر إلى الكسوف دون نظارات؟الاستثناء الوحيد خلال الكسوف الكلي يكون في اللحظات القصيرة التي يحجب فيها القمر قرص الشمس المضيء بالكامل، وهي مرحلة الكلية فقط. أما قبلها وبعدها، فيجب استخدام وسائل حماية العين عند النظر إلى الشمس.ماذا عن مصر؟لن يتمكن سكان مصر من مشاهدة كسوف الشمس الكلي يوم 12 أغسطس/ آب 2026، وفق بيانات الرؤية الفلكية الخاصة بالظاهرة. وتستعد مصر بدلًا من ذلك لمشاهدة ظواهر فلكية أخرى خلال الفترة المقبلة، من بينها خسوف القمر الجزئي في 28 أغسطس/ آب، بينما سيكون الكسوف الشمسي الكلي التالي الذي يمكن رؤيته من مصر في 2 أغسطس/ آب 2027، ضمن مسار يمر بأجزاء من ومنها مصر.وبذلك، يمثل كسوف 12 أغسطس/ آب حدثًا فلكيًا مهمًا على المستوى العالمي، لكنه لن يكون قابلًا للرصد من مصر، فيما تبقى سلامة العين أولوية أساسية لكل من يتابع الظاهرة من المناطق التي تقع ضمن نطاق رؤيتها.