عراقية تتحدى ميريام فارس أمام الجمهور... شاهدوا ماذا فعلت!

ولم تقتصر أجواء الحفل على الأداء الغنائي، إذ حرصت على إشراك الجمهور في تفاصيل السهرة، لتتحول إحدى فقرات الحفل إلى لحظة طريفة بعدما وجهت دعوة إلى معجبة عراقية للصعود إلى المسرح.وبمجرد صعود المعجبة العراقية إلى الخشبة، دخلت مع ميريام فارس في تحدٍ عفوي أطلقت عليه الفنانة أجواء "رقص الشعر"، وسط تفاعل واضح من الحاضرين وتصفيق وتشجيع متواصل.وتداول الجمهور مقاطع من هذه اللحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن المشهد عكس طبيعة حفلات ميريام فارس التي تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور وتحويل بعض اللحظات إلى مواقف عفوية تبقى حاضرة بعد انتهاء الحفل.إلى جانب حضورها الاستعراضي، لفتت ميريام فارس الأنظار بخياراتها في الأزياء، إذ ظهرت خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين.في الإطلالة الأولى، اختارت النجمة تنسيقاً باللون الأسود، جمع بين شورت قصير بتفاصيل جانبية وزخارف من الريش، وتوب أسود، فيما أضافت حزاماً فضياً عريضاً منح اللوك طابعاً أكثر جرأة. كما ظهرت في بعض فقرات الحفل بالطربوش الأحمر الذي ارتبط بعدد من إطلالاتها الاستعراضية.أما الإطلالة الثانية، فكانت أكثر أناقة، إذ ارتدت فستاناً أسود طويلاً تميز بفتحات جانبية، ونسقته مع حذاء ذي كعب عريض ومرتفع، ليصبح أحد التفاصيل التي أثارت تعليقات الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل.وأقيم الحفل ضمن فعاليات مهرجان مالمو في السويد، في مناسبة مفتوحة ومجانية استقطبت أعداداً كبيرة من الجمهور، ولا سيما أفراد الجاليات العربية المقيمة هناك.وقدمت ميريام فارس خلال الأمسية مجموعة من أعمالها الغنائية والاستعراضية، في أجواء تميزت بالحماس والتفاعل، فيما شكلت لحظة مشاركة المعجبة العراقية على المسرح واحدة من أبرز المواقف التي خطفت اهتمام الجمهور.