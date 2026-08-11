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تسارع غير مسبوق في ارتفاع حرارة كوكب الأرض
منوعات
2026-08-11 | 12:00
Alsumaria Tv
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311 شوهد
أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع حرارة كوكب الأرض لم يعد يحدث بوتيرة مستقرة، بل يشهد تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر جديد على تزايد سرعة تغير المناخ منذ بدء عصر التصنيع.
ووفقاً للدراسة ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 0.35 درجة مئوية خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مقارنة بمتوسط زيادة بلغ نحو 0.2 درجة مئوية لمناخ، مثل ظاهرة "
النينيو
"، والتغيرات في النشاط الشمسي، والثورات البركانية.
وأوضح غرانت
فوستر
، المؤلف المشارك في الدراسة والإحصائي المتقاعد، أن فريق البحث عمل على استبعاد التأثيرات الطبيعية المعروفة من سجلات درجات الحرارة، بهدف الحد من العوامل المتغيرة التي قد تؤثر في النتائج، وإبراز الاتجاه طويل الأمد لارتفاع حرارة الكوكب.
وبحسب الدراسة، تتجاوز درجة اليقين الإحصائي بشأن وجود تسارع في وتيرة الاحترار العالمي 98%، وهو ما اعتبره الباحثون دليلاً إحصائياً مهماً على أن ظاهرة الاحتباس الحراري لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فحسب، وإنما تحدث بوتيرة متزايدة أيضاً.
وتثير هذه النتائج مخاوف بشأن قدرة العالم على الالتزام بالهدف المناخي المتمثل في الحد من الأمد قبل عام 2030.
وأشار رامستورف إلى أن بلوغ هذا المستوى ستكون له تداعيات خطيرة على النظم البيئية والمناخ العالمي، في وقت تشير فيه أبحاث أخرى إلى أن درجات الحرارة العالمية اقتربت بالفعل من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أو ربما تخطتها لفترات معينة.
وأكد الباحث أن المسار الذي ستتخذه درجات حرارة الأرض خلال العقود المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على سرعة خفض الانبعاثات العالمية، ولا سيما ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، وصولاً إلى تحقيق صافي انبعاثات يقترب من الصفر.
وتشير الدراسة في مجملها إلى أن الحد من الاحترار العالمي لا يرتبط فقط بخفض الانبعاثات، بل بسرعة تنفيذ هذه التخفيضات أيضاً، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة متسارعة.
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